Trump dice que los líderes europeos son "débiles" y que los países europeos se están "deteriorando" en un ataque extraordinario a sus aliados [EN]

"Creo que son débiles, creo que quieren ser políticamente correctos, y creo que no saben qué hacer. Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre". Y lanzó un nuevo ataque contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien calificó de "desastre" y que "resulta elegido por tantos inmigrantes que han llegado". “Si miras a Londres, tienes un alcalde llamado Khan, es un alcalde horrible; es incompetente, cruel y repugnante... Londres es un lugar diferente. Amo Londres... Y odio que esto suceda".