Trump dice que los líderes europeos son "débiles" y que los países europeos se están "deteriorando" en un ataque extraordinario a sus aliados [EN]

"Creo que son débiles, creo que quieren ser políticamente correctos, y creo que no saben qué hacer. Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre". Y lanzó un nuevo ataque contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien calificó de "desastre" y que "resulta elegido por tantos inmigrantes que han llegado". “Si miras a Londres, tienes un alcalde llamado Khan, es un alcalde horrible; es incompetente, cruel y repugnante... Londres es un lugar diferente. Amo Londres... Y odio que esto suceda".
Según ese cuento, aquí somos tolerantes con la inmigración y eso parece que debilita nuestra raza o alguna gilipollez parecida
No sé, a mí me parece que tan débiles no seremos. Igual es lo que nos quieren hacer pensar.
EJÉRCITO EUROPEO YA.
1) Porque quieren que sigamos dependiendo de ellos, pagando por sus servicios o productos en lugar de pagar a China.
2) Por matar dos pájaros de un tiro: deniegan dinero a Rusia y reciben dinero de Europa vendiendo su gas licuado.
3) Para joder a Rusia a coste 0. Para ellos.
No me parece que hayas dado los mejores argumentos para demostrar la fortaleza europea.
Sabe que la UE tiene 3 puntos débiles muy potentes. No hay unión. Su opinión pública no admite demasiados muertos. El bienestar social es su seña de identidad y lo belico no es social. Así que lo tiene claro, apuesta pir Europa como vasalla sin voz, ni voto.
La pelota está en nuestro tejado. De momento tenemos que hablar menos y hacer más, porque nuestros puntos débiles son reales
El problema es que hay que buscar nuevos aliados y eso siempre tiene un precio. Cuando la fuerza y los insultos son el lenguaje de los aliados es hora de dejar de serlo con los costes obvios para todos.