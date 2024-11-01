edición general
10 meneos
13 clics
Trump dice que los líderes europeos son "débiles" y que los países europeos se están "deteriorando" en un ataque extraordinario a sus aliados [EN]

Trump dice que los líderes europeos son "débiles" y que los países europeos se están "deteriorando" en un ataque extraordinario a sus aliados [EN]

"Creo que son débiles, creo que quieren ser políticamente correctos, y creo que no saben qué hacer. Lo que están haciendo con la inmigración es un desastre". Y lanzó un nuevo ataque contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien calificó de "desastre" y que "resulta elegido por tantos inmigrantes que han llegado". “Si miras a Londres, tienes un alcalde llamado Khan, es un alcalde horrible; es incompetente, cruel y repugnante... Londres es un lugar diferente. Amo Londres... Y odio que esto suceda".

| etiquetas: europa , donald trump , aliados , críticas , líderes , débiles
9 1 0 K 99 europe
11 comentarios
9 1 0 K 99 europe
jonolulu #3 jonolulu
Y no le falta razón. Salvo honrosas excepciones son perritos calderos bien adiestrados
3 K 47
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#3 El acostumbrado bulete de la propaganda rusa que ha calado hasta en el imbécil de Trump
Según ese cuento, aquí somos tolerantes con la inmigración y eso parece que debilita nuestra raza o alguna gilipollez parecida
0 K 7
emmett_brown #2 emmett_brown *
Si tan débiles somos, por qué no nos dejan establecer lazos comerciales con China? Por qué volaron el Nordstream si hemos caído en la ideología woke del cambio climático? Por qué quieren que asumamos todo el coste de la guerra en Ucrania si no tenemos ni media hostia?

No sé, a mí me parece que tan débiles no seremos. Igual es lo que nos quieren hacer pensar.

EJÉRCITO EUROPEO YA.
5 K 37
#4 DatosOMientes
#2
1) Porque quieren que sigamos dependiendo de ellos, pagando por sus servicios o productos en lugar de pagar a China.
2) Por matar dos pájaros de un tiro: deniegan dinero a Rusia y reciben dinero de Europa vendiendo su gas licuado.
3) Para joder a Rusia a coste 0. Para ellos.

No me parece que hayas dado los mejores argumentos para demostrar la fortaleza europea.
0 K 10
JackNorte #1 JackNorte
Cuando la fuerza son los insultos invasiones y cometer delitos mientras se alimenta un genocidio , que debiles son los fuertes actuales.
1 K 17
#5 surco *
#1 Pues si, pero lamentablemente la política internacional funciona así. USA Ya no nos ve interesantes como aliados, prefiere acercarse a Rusia para controlar a China y a la propia Europa.
Sabe que la UE tiene 3 puntos débiles muy potentes. No hay unión. Su opinión pública no admite demasiados muertos. El bienestar social es su seña de identidad y lo belico no es social. Así que lo tiene claro, apuesta pir Europa como vasalla sin voz, ni voto.
La pelota está en nuestro tejado. De momento tenemos que hablar menos y hacer más, porque nuestros puntos débiles son reales
0 K 11
JackNorte #7 JackNorte *
#5 Los puntos debiles son reales cuando un socio al que financias los marca mientras su funcion era ser aliado.
El problema es que hay que buscar nuevos aliados y eso siempre tiene un precio. Cuando la fuerza y los insultos son el lenguaje de los aliados es hora de dejar de serlo con los costes obvios para todos.
0 K 12
#8 surco
#7 Estoy de acuerdo. Europa tiene que marcar su propia política basada en sus propios intereses y moverse entre bloques como uno más. Con USA, con China, con India e incluso con Rusia . Pero como dices hay un precio y nuestros políticos temen que la opinión pública no está dispuesto a pagarlo. ....y puede que tengar razón.
1 K 23
MJDeLarra #11 MJDeLarra
La única debilidad que tiene Europa es USA. Sin USA nos iría mucho mejor porque a USA le iría peor. A ver si empezamos a abrir los ojos y nos damos cuenta de quién es nuestro auténtico enemigo.
0 K 9
antesdarle #6 antesdarle
EEUU es el aliado de Rusia. Los europeos lo tendríamos que tener claro. A la primera provocación se dispara primero y se pregunta después.
0 K 9
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#6 EEUU no, Trump
0 K 7

menéame