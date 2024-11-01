edición general
1 meneos
7 clics

Trump dice que instó a Xi a acelerar compras agrícolas y que China accedió “más o menos”

Trump y Xi mantuvieron una llamada telefónica de una hora el lunes para hablar de comercio y de las actuales tensiones entre China y Japón por Taiwán.

| etiquetas: trump , xi , china , eeuu , comprar , agricultura , más o menos
1 0 0 K 20 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Ya me imagino la conversación:
- Xi ¿me vas a comprar productos agrícolas o no?

Y Xi los compra .. o no.
0 K 20
Barney_77 #2 Barney_77
Toreando al imbécil del risketos.
0 K 16
devilinside #1 devilinside
Menos es más
0 K 12
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Trump es un mentiroso compulsivo que vende humo, ha sido capaz de ganar dos elecciones en EE.UU., pero Xi por qué le va a dejarse convencer, comprará de EE.UU. si le ha montado una guerra comercial, le ha hecho una guerra tecnológica.
0 K 11
vRom #4 vRom
Más menos que más, pero bueno...
0 K 6

menéame