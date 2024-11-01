Trump al embajador australiano: «Usted tampoco me gusta»

El presidente estadounidense, Donald Trump, le expresó el lunes su desdén a la cara al embajador de Australia, el político de izquierdas Kevin Rudd, durante una reunión con su primer ministro, Anthony Albanese, en la Casa Blanca. un repaso semanal de las últimas noticias de la actualidad hispanohablante que se han publicado en distintos medios de comunicación de Suiza. Trump y sus principales asesores recibieron a Albanese para un almuerzo de trabajo, y antes acogieron a los periodistas para efectuar declaraciones.