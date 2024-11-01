edición general
Trump al embajador australiano: «Usted tampoco me gusta»

El presidente estadounidense, Donald Trump, le expresó el lunes su desdén a la cara al embajador de Australia, el político de izquierdas Kevin Rudd, durante una reunión con su primer ministro, Anthony Albanese, en la Casa Blanca. Trump y sus principales asesores recibieron a Albanese para un almuerzo de trabajo, y antes acogieron a los periodistas para efectuar declaraciones.

themarquesito #2 themarquesito
Lo esperable con Trump
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Madre mia, y que la gente no mande a tomar por culo a este subnormal.
#3 fremen11
No me gustas pero no tengo más cojones que comprarte las tierras raras porque los chinos me han dicho que me den por culo......
