Trump se desquita por comercial y anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que aumentará un 10% los aranceles a Canadá, un día después de que rompiera las relaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses. Los aranceles sectoriales globales que impuso Estados Unidos, en particular sobre los los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.
Pero sobre todo la principal industria de Canadá es la industria primaria, es decir materias primas. Y para eso siempre hay demanda.
De hecho destaca que la prosperidad de las naciones está basada en el rechazo del proteccionismo y promoción del comercio libre.
A ver si Trump se entera un poco que incluso Reagan se escandalizaria viendo la mierda que está haciendo.
Por lo tanto se debería meter ese factor en toda ecuación comercial. La inteligencia dicta buscar alternativas y rascar lo que se pueda como se pueda y cuando se pueda. Nuevos mercados alternativos. Ademas las sociedades empiezan a aceptar que sus gobiernos lo hagan, aunque de entrada les afecte a ellos en su día a dia; el odio a Trump ayuda mucho y cada día crece mas.
Y si Trump en tres años dice que no se va mas a huevo lo tendrán.