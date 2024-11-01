edición general
Trump se desquita por comercial y anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que aumentará un 10% los aranceles a Canadá, un día después de que rompiera las relaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses. Los aranceles sectoriales globales que impuso Estados Unidos, en particular sobre los los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

#2 drstrangelove
La bocachanclada trumpeta del fin de semana ya está aquí. El lunes la bolsa de Canadá en rojo, sus amiguitos hacen caja, y el martes se desdice para que vuelva al verde.
#3 ipanies
#2 Es el mayor manipulador del sistema capitalista de la historia y está dejando claro que es un sistema que puede ser hackeado por un aparente imbécil... Pero con poder.
#4 yarkyark
Yo no tengo claro a quine hace mas daño esos aranceles. Aunque si es cierto, que hay productos canadienses que saldrán mas caros al consumidor USA, también tienen la economía de la proximidad lo que obligaría a los USA a comprarlos mas lejos con lo que serian mas caros.

Pero sobre todo la principal industria de Canadá es la industria primaria, es decir materias primas. Y para eso siempre hay demanda.
#1 Grahml
Pues que Trump, en lugar de difundir vídeos asquerosos con IA donde sale tirando mierda manifestantes pacíficos, que se vea este discurso de Reagan de 1987, donde deja bien claro que los aranceles no es algo patriótico y que traen pobreza, desempleo y depresión:

youtu.be/5t5QK03KXPc?t=119

De hecho destaca que la prosperidad de las naciones está basada en el rechazo del proteccionismo y promoción del comercio libre.

A ver si Trump se entera un poco que incluso Reagan se escandalizaria viendo la mierda que está haciendo.
#5 Ilunabarra
#1 Eso es de cuando USA no tenía competencia y el libre mercado les convenía. Ahora les conviene aplicar algunas medidas comunistas. Todo sea por el dinero.
#6 oceanon3d
Los países serios y civilizados debería pensar que todo el mandato sera así: un niño caprichoso que puede hacer lo que le de la gana de un día para otro sin consultar a nadie. Los mercados deberían verlo así también.

Por lo tanto se debería meter ese factor en toda ecuación comercial. La inteligencia dicta buscar alternativas y rascar lo que se pueda como se pueda y cuando se pueda. Nuevos mercados alternativos. Ademas las sociedades empiezan a aceptar que sus gobiernos lo hagan, aunque de entrada les afecte a ellos en su día a dia; el odio a Trump ayuda mucho y cada día crece mas.

Y si Trump en tres años dice que no se va mas a huevo lo tendrán.
