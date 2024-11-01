Trump se desquita por comercial y anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que aumentará un 10% los aranceles a Canadá, un día después de que rompiera las relaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses. Los aranceles sectoriales globales que impuso Estados Unidos, en particular sobre los los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.