Trump se cuela para saludar a su propio gabinete mientras se ignora el apretón de manos del rey Carlos [ENG]  

El presidente Donald Trump interrumpió el saludo del rey Carlos III a los altos cargos de su administración. El monarca de 77 años estrechó la mano del vicepresidente JD Vance, del secretario de Estado Marco Rubio, del secretario del Tesoro Scott Bessent, del secretario de Defensa Pete Hegseth, del secretario de Comercio Howard Lutnick y de la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles, antes de hacer una pausa en sus saludos. Fue entonces cuando el presidente Trump, de 79 años, se acercó.