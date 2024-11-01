Trump concedió un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso a su «chico de la piscina» para repintar el estanque del Monumento a Lincoln al amparo de una exención por «urgencia» [ENG]

El presidente Donald Trump utilizó una exención gubernamental para conceder un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso público a su “chico de las piscinas” para repintar de azul el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, después de quejarse de que “nunca tuvo buen aspecto”. La exención suele reservarse para situaciones urgentes con el fin de evitar “daños graves, financieros o de otro tipo, al Gobierno”, según documentos revisados en un reportaje exclusivo de The New York Times.
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Trump arremete contra una periodista tras preguntarle por la subida de los precios de la gasolina en un tenso intercambio: "Qué pregunta tan estúpida"
www.meneame.net/m/actualidad/trump-arremete-contra-periodista-tras-pre
Es de las preguntas más inteligentes y acertadas que se le ha hecho a Trump últimamente.
Junto con esta:
«Periodista: Han pasado casi 10 semanas desde que un misil impactó contra una escuela en Irán. ¿Quién disparó ese misil?
Trump: Eso todavía se está investigando. Les daremos un informe cuando lo tengamos.»
x.com/i/status/2052885556028145749
Va a dejar el panorama echo un cromo.