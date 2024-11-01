Trump concedió un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso a su «chico de la piscina» para repintar el estanque del Monumento a Lincoln al amparo de una exención por «urgencia» [ENG]

El presidente Donald Trump utilizó una exención gubernamental para conceder un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso público a su “chico de las piscinas” para repintar de azul el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, después de quejarse de que “nunca tuvo buen aspecto”. La exención suele reservarse para situaciones urgentes con el fin de evitar “daños graves, financieros o de otro tipo, al Gobierno”, según documentos revisados en un reportaje exclusivo de The New York Times.