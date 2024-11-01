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Trump concedió un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso a su «chico de la piscina» para repintar el estanque del Monumento a Lincoln al amparo de una exención por «urgencia» [ENG]

Trump concedió un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso a su «chico de la piscina» para repintar el estanque del Monumento a Lincoln al amparo de una exención por «urgencia» [ENG]

El presidente Donald Trump utilizó una exención gubernamental para conceder un contrato de 6,9 millones de dólares sin concurso público a su “chico de las piscinas” para repintar de azul el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, después de quejarse de que “nunca tuvo buen aspecto”. La exención suele reservarse para situaciones urgentes con el fin de evitar “daños graves, financieros o de otro tipo, al Gobierno”, según documentos revisados en un reportaje exclusivo de The New York Times.

| etiquetas: trump , estanque , reflectante
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4 comentarios
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themarquesito #3 themarquesito
Trump y sus mangoneos habituales
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#1 Grahml *
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www.meneame.net/m/actualidad/trump-arremete-contra-periodista-tras-pre

Es de las preguntas más inteligentes y acertadas que se le ha hecho a Trump últimamente.

Junto con esta:

«Periodista: Han pasado casi 10 semanas desde que un misil impactó contra una escuela en Irán. ¿Quién disparó ese misil?

Trump: Eso todavía se está investigando. Les daremos un informe cuando lo tengamos.»

x.com/i/status/2052885556028145749
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pepel #2 pepel
Era muy urgente.
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#4 Emotivo
Bueno, mientras no la pinte de dorado.
Va a dejar el panorama echo un cromo.
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menéame