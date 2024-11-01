edición general
9 meneos
18 clics
Trump compra un millón de dólares en bonos de Netflix y Warner días después de decir que "participará" en la fusión

Trump compra un millón de dólares en bonos de Netflix y Warner días después de decir que "participará" en la fusión

Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, hijo del aliado del presidente, también ha intentado comprar Warner Bros.

| etiquetas: trump , compra , millón , dólares , bonos , netflix , warner , participación , fusión
7 2 0 K 117 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 117 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
La Familia Trump SA se está forrando gracias al segundo mandato del patriarca xD
1 K 40
themarquesito #5 themarquesito
#2 Hubo un tiempo en que los conflictos de intereses estaban mal vistos, hasta tal punto que Jimmy Carter se deshizo de su granja de cacahuetes para que ni siquiera pareciese que podía usar la presidencia para obtener algún tipo de beneficio.
0 K 20
#1 candonga1
Libegalismo del güeno.
1 K 39
#4 Horkid *
Y de eso tratan sus intervenciones: esta utilizando al complejo armamentistico-militar, y a EEUU como país, para enriquecerse y para NO tener grandes pérdidas, por la pérdida de la hegemonia del dolar. Lo que Trump esta intentando evitar con el secuestro de Maduro, ... es parar la desdolarizacion de cada vez más países; ya que la pérdida del valor del dolar afectaría directamente a la fortuna de Trump www.meneame.net/m/actualidad/ataque-venezuela-operacion-salvamento-pet
0 K 17
humono #3 humono
Casa Blanca S.L.U.
0 K 7

menéame