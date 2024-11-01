Trump cancela miles de millones en ayudas a la energía limpia mientras aumenta las subvenciones a los combustibles fósiles [ENG]

El 2 de octubre, el Departamento de Energía de Trump anunció la cancelación de más de 7.500 millones de dólares en financiación federal para 223 proyectos de energía limpia, que, según la administración, serían un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, la propia ley estrella firmada por Trump en julio, conocida como la “Gran y Hermosa Ley” (Big Beautiful Bill), concede 4.000 millones de dólares adicionales al año en nuevas subvenciones públicas a la industria de los combustibles fósiles.