Trump cancela los datos económicos porque la realidad ya no le obedece

La Casa Blanca ha decidido que la economía estadounidense será lo que Trump diga que es, no lo que indiquen los indicadores oficiales. La Oficina de Análisis Económico confirmó que no publicará el avance del PIB del tercer trimestre de 2025, un informe que debía salir el 30 de octubre y que quedó en suspenso durante el cierre federal. La decisión se detalla en la propia actualización del BEA, que reestructura por completo el calendario de datos económicos.