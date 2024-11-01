edición general
7 meneos
18 clics
Trump cancela los datos económicos porque la realidad ya no le obedece

Trump cancela los datos económicos porque la realidad ya no le obedece

La Casa Blanca ha decidido que la economía estadounidense será lo que Trump diga que es, no lo que indiquen los indicadores oficiales. La Oficina de Análisis Económico confirmó que no publicará el avance del PIB del tercer trimestre de 2025, un informe que debía salir el 30 de octubre y que quedó en suspenso durante el cierre federal. La decisión se detalla en la propia actualización del BEA, que reestructura por completo el calendario de datos económicos.

| etiquetas: trump , datos , estados unidos , inflación , empleo , informes
5 2 0 K 69 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 69 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Así si que irá América bien.
0 K 10
#2 pirat
Pobre umpa trumpa que todos están en su contra... con lo amable y conciliador que es...
0 K 9

menéame