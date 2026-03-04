Trump azuza a los paramilitares kurdos iraníes para que sean sus "botas sobre el terreno"

Ante la obviedad de que en la historia nunca se ha ganado una guerra con el único recurso a la fuerza aérea -un hecho que han repetido todos los expertos-, Washington y Tel Aviv han decidido recurrir a los grupos kurdos iraníes opuestos a Teherán, que disponen de algunos miles de combatientes y bases en el Kurdistán iraquí, para que sean "sus botas sobre el terreno".