Trump azuza a los paramilitares kurdos iraníes para que sean sus "botas sobre el terreno"

Ante la obviedad de que en la historia nunca se ha ganado una guerra con el único recurso a la fuerza aérea -un hecho que han repetido todos los expertos-, Washington y Tel Aviv han decidido recurrir a los grupos kurdos iraníes opuestos a Teherán, que disponen de algunos miles de combatientes y bases en el Kurdistán iraquí, para que sean "sus botas sobre el terreno".

Free_palestine #6 Free_palestine
No aprenden estos kurdos, los acaban de dejar tirados en Siria y ahora van y se dejan utilizar como carne de cañón :palm:
3
Io76 #8 Io76
#6 "Tirados" es poco para lo que les han hecho en Siria, eso sí, ya no saldrá Almudena Ariza para hablar de como les trata el libertador al jolani.
1
Suigetsu #10 Suigetsu
#6 Por lo que dicen los Kurdos se están manteniendo al margen en esta guerra. Parece ser que es bastante todo propaganda de USA-Israel.
0
ipanies #7 ipanies
Se ve que lo tenían todo muy bien planeado el duo de genocidas este :palm:
Una tribu de kurdos para dominar un Irán inmensamente gigante??? Pero alguien le ha enseñado al subnormal este donde está tirado bombas en un mapa???
2
#1 kaos_subversivo
Pobres kurdos
2
Connect #9 Connect
Nunca les han dado un país, han acabado muriendo y usados por Estados Unidos, y ¿en serio volverán a caer? ¿En serio cree Trump que un grupo paramilitar va a poder con un ejército como el de Irán?
0
Jakeukalane #5 Jakeukalane
No tiene ningún sentido
0
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y mientras los kurdos miran hacia el sur, los turcos los pueden masacrar desde el norte.
0
manzitor #11 manzitor
#2 Eso iba a decir yo. Donde estaba Trump y la OTAN cuando Erdogan masacraba a los Kurdos. Bueno, si les promete ser una nación con estado, igual acceden.
0
Autarca #4 Autarca
Hace ya tiempo que los USA descubrieron que mejor que mandar tropas era armar a alguien que luche por ti

Vietnam fue un desastre, armar a los talibanes contra los rusos un éxito

Se les da algo de apoyo aéreo, y listo
0
#3 Nouveau
Todo por la patria dicen algunos. Unos luchan por poder y otros por 72 vírgenes.
0

