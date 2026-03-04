Trump azuza a los paramilitares kurdos iraníes para que sean sus "botas sobre el terreno"

Ante la obviedad de que en la historia nunca se ha ganado una guerra con el único recurso a la fuerza aérea -un hecho que han repetido todos los expertos-, Washington y Tel Aviv han decidido recurrir a los grupos kurdos iraníes opuestos a Teherán, que disponen de algunos miles de combatientes y bases en el Kurdistán iraquí, para que sean "sus botas sobre el terreno".
| etiquetas: trump , sionismo , irán , kurdos
Una tribu de kurdos para dominar un Irán inmensamente gigante??? Pero alguien le ha enseñado al subnormal este donde está tirado bombas en un mapa???
Vietnam fue un desastre, armar a los talibanes contra los rusos un éxito
Se les da algo de apoyo aéreo, y listo