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Trump ataca a destacados conservadores que se oponen a la guerra en Irán

El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra Tucker Carlson, Megyn Kelly y otros dos destacados presentadores de pódcast conservadores que se oponen a la guerra en Irán, en una fulminante publicación de 482 palabras en Truth Social, en la que insultó a sus críticos en términos muy personales.

| etiquetas: trump , ataca , conservadores , oponen , guerra , irán
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Yorga77 #1 Yorga77
“Tienen una cosa en común: un bajo cociente intelectual”, dijo el presidente refiriéndose a las cuatro figuras mediáticas. “Son gente estúpida, ellos lo saben, sus familias lo saben, ¡y todo el mundo lo sabe también!”.
Bueno al menos no se lo ha tomado de manera personal. :troll: :troll: :troll:

Cosas como esta prueban que es una persona rodeada de pelotas y no soporta la mas mínima critica. :shit: :palm: :palm: :palm:
6 K 87
OdaAl #2 OdaAl
#1 típica rabieta de niño pequeño: "tonto tú"
1 K 21
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Que va lo veo muy comedido :roll: . Esta es una de las únicas cosas buenas del hombre Cheto que sabes cuando le han escrito el mensaje y cuando no, si es corto y dirigido con inteligencia , se lo han escrito si es largo y lleno de locuras y descalificaciones es suyo genuino.
1 K 29
#9 unocualquierax *
#2 #4
Es la típica reacción de una personalidad psicopática; reaccionan a la más mínima crítica de una manera brutal, desmedida, para que la persona que se la haya hecho no la repita y sirva de advertencia a otro posible crítico.
No es que aparente ser superior, es que se cree superior; forma parte de la personalidad narcisista, que no tolera que nadie le reproche lo más mínimo sus defectos, sus mentiras, sus faltas, sus delitos (los psicopáticos son a menudo también sociópatas).
No toleran…   » ver todo el comentario
1 K 26
ostiayajoder #3 ostiayajoder
#1 Y, por supuesto, cuando Trump acusa a gente de ser estupida realmente nos esta confesando q se sabe estupido.
2 K 39
Yorga77 #5 Yorga77
#3 Ya a dicho mas de una vez que no soporta a la gente lista, que en su caso es bastante gente.
2 K 39
OdaAl #8 OdaAl
#5 A poco se es más listo que él.
0 K 11
OdaAl #7 OdaAl
#3 Espero que no sea tan tonto como parece, y que él sepa que es un farsante que está engañado a millones de personas con sus tonterías.

O puede que sí, que sea tan rematadamente tonto que se crea un genio, sería el mayor ejemplo de efecto Dunning-Kruger, su máximo exponente.

"Trump defiende su capacidad mental calificándose a sí mismo como 'un genio'"
elpais.com/internacional/2018/01/06/estados_unidos/1515249377_110157.h

La gente que lo defendía diciendl que es tan listo que en todo, que juega a un ajedrez multicapa que los simples mortales no entendemos. Eso me mato de risa xD
0 K 11
Cuñado #6 Cuñado
Tienen una cosa en común: un bajo cociente intelectual

A ver, Trump, dinos algo que no sepamos. Son MAGA, eso es de perogrullo.
1 K 21
#10 Fmrico
Si ahora le molesta que la gente con bajo cociente intelectual le apoye, se carga un gran porcentaje de sus votantes
0 K 6

menéame