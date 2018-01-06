Trump ataca a destacados conservadores que se oponen a la guerra en Irán

El presidente Donald Trump arremetió el jueves contra Tucker Carlson, Megyn Kelly y otros dos destacados presentadores de pódcast conservadores que se oponen a la guerra en Irán, en una fulminante publicación de 482 palabras en Truth Social, en la que insultó a sus críticos en términos muy personales.
| etiquetas: trump , ataca , conservadores , oponen , guerra , irán
Bueno al menos no se lo ha tomado de manera personal.
Cosas como esta prueban que es una persona rodeada de pelotas y no soporta la mas mínima critica.
Es la típica reacción de una personalidad psicopática; reaccionan a la más mínima crítica de una manera brutal, desmedida, para que la persona que se la haya hecho no la repita y sirva de advertencia a otro posible crítico.
No es que aparente ser superior, es que se cree superior; forma parte de la personalidad narcisista, que no tolera que nadie le reproche lo más mínimo sus defectos, sus mentiras, sus faltas, sus delitos (los psicopáticos son a menudo también sociópatas).
No toleran… » ver todo el comentario
O puede que sí, que sea tan rematadamente tonto que se crea un genio, sería el mayor ejemplo de efecto Dunning-Kruger, su máximo exponente.
"Trump defiende su capacidad mental calificándose a sí mismo como 'un genio'"
elpais.com/internacional/2018/01/06/estados_unidos/1515249377_110157.h
La gente que lo defendía diciendl que es tan listo que en todo, que juega a un ajedrez multicapa que los simples mortales no entendemos. Eso me mato de risa
A ver, Trump, dinos algo que no sepamos. Son MAGA, eso es de perogrullo.