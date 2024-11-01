·
Trump asegura que "no habrá ningún acuerdo" con Irán y exige al régimen "una rendición incondicional"
'¡Irán tendrá un gran futuro, hagamos que Irán sea grande otra vez!' remacha el presidente en el post.
irán
,
trump
#1
antesdarle
Trump el pacifista
1
K
28
#2
eltxoa
*
Y esto lo suelta después de haber dicho el presidente Irani, que no que habrá ningún acuerdo (están en modo venganza / mira que matar a su Papa) y haberles invitado a que pongan tropas sobre el terreno.
1
K
26
#3
SeñorPresunciones
Que pretende entonces, ¿anexionarse Irán?
Trump es el nuevo Hitler.
0
K
12
#4
Suleiman
M.I.G.A!!!! M.I.G.A!!!!
0
K
12
#5
wata
Menudo imbécil.
0
K
11
Trump es el nuevo Hitler.