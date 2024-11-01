edición general
Trump asegura que "no habrá ningún acuerdo" con Irán y exige al régimen "una rendición incondicional"

'¡Irán tendrá un gran futuro, hagamos que Irán sea grande otra vez!' remacha el presidente en el post.

antesdarle
Trump el pacifista
Trump el pacifista
eltxoa #2 eltxoa *
Y esto lo suelta después de haber dicho el presidente Irani, que no que habrá ningún acuerdo (están en modo venganza / mira que matar a su Papa) y haberles invitado a que pongan tropas sobre el terreno.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Que pretende entonces, ¿anexionarse Irán?

Trump es el nuevo Hitler.
#4 Suleiman
M.I.G.A!!!! M.I.G.A!!!!
wata #5 wata
Menudo imbécil.
