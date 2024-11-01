Trump asegura entender la defensa de Maduro hecha por Delcy Rodríguez "Políticamente, quizás ella tiene que decir eso"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró este lunes “entender” que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defienda que Nicolás Maduro es el presidente legítimo del país suramericano. Consultado por un grupo de periodistas en el avión presidencial sobre las declaraciones de Rodríguez, dadas en una entrevista al canal estadounidense NBC la semana pasada, Trump opinó que "probablemente ella tiene que decir eso", y acto seguido, especificó que "políticamente, quizás ella tiene que decir eso".