3
meneos
7
clics
Trump anunciará al inicio de 2026 al sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal
Donald Trump revelará a comienzos de 2026 al sucesor de Jerome Powell en la Fed, tras finalizar su mandato.
politica
3 comentarios
politica
#3
HeilHynkel
*
Y ojo, que si no mal recuerdo, a Powell lo puso Trump.
Creo que va a poner a Xabi Alonso ahora que queda en el paro en Navidad.
1
K
40
#1
Atusateelpelo
"Entre los finalistas se encuentran los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh; el ya mencionado Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder."
Ha sido leer el ultimo y me ha dado un escalofrio...
0
K
17
#2
hormiga_cartonera
Se está preparando la tormenta perfecta. Más le vale sacar el botín rápido y a la primera del atraco a Venezuela. Van a toda ostia y sin luces con el naranjito al volante.
1
K
13
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
