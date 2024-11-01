edición general
Trump anunciará al inicio de 2026 al sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal

Donald Trump revelará a comienzos de 2026 al sucesor de Jerome Powell en la Fed, tras finalizar su mandato.

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Y ojo, que si no mal recuerdo, a Powell lo puso Trump. :-D

Creo que va a poner a Xabi Alonso ahora que queda en el paro en Navidad.
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"Entre los finalistas se encuentran los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh; el ya mencionado Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder."

Ha sido leer el ultimo y me ha dado un escalofrio...
hormiga_cartonera #2 hormiga_cartonera
Se está preparando la tormenta perfecta. Más le vale sacar el botín rápido y a la primera del atraco a Venezuela. Van a toda ostia y sin luces con el naranjito al volante.
