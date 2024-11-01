edición general
Trump anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a anuncios de TV

Trump anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a anuncios de TV

El presidente Donald Trump anunció el jueves que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá debido a un anuncio televisivo que expresa su rechazo a los aranceles de Estados Unidos, el cual, según él, tergiversa los hechos. Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles”.

Grahml
Aquí vídeo de Reagan criticando duramente los aranceles, por el cual Trump dice que es fake.

x.com/MeidasTouch/status/1981568428164239403

Spoiler alert, no es fake.
Aquí transcripción del vídeo, procedente de la biblioteca presidencial Ronald Reagan.:

www.reaganlibrary.gov/archives/speech/radio-address-nation-internation

Una vez más, Trump miente de manera burdamente obvia, y aún así tendremos que aguantar sus peligrosas y altamente perjudiciales gilipolleces 3 años más.

A este tío hay que cargarselo lo antes posible (me refiero políticamente, claro).
themarquesito
#1 Y aquí, por dar aún más crédito al vídeo, lo podemos ver en la versión subida por la Biblioteca Reagan

youtube.com/watch?v=5t5QK03KXPc
karakol
xD xD xD

What a time to be alive!
Dene
tu crees que la verdad le importa algo a Donald I de todas las Américas??
Pablosky
Venga Donald, que tu puedes, pon ahora un 200% de arancel a Canadá y así podrás terminar de destruir la industria norteamericana.
the_fuck_right
Ya ni la derecha es derecha ni la izquierda es izquierda, menuda mierda de política occidental la última década
