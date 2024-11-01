Trump anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a anuncios de TV

El presidente Donald Trump anunció el jueves que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá debido a un anuncio televisivo que expresa su rechazo a los aranceles de Estados Unidos, el cual, según él, tergiversa los hechos. Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles”.