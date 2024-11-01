Trump anuncia que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a anuncios de TV

El presidente Donald Trump anunció el jueves que pondrá fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá debido a un anuncio televisivo que expresa su rechazo a los aranceles de Estados Unidos, el cual, según él, tergiversa los hechos. Trump publicó: “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente de los aranceles”.
x.com/MeidasTouch/status/1981568428164239403
Spoiler alert, no es fake.
Aquí transcripción del vídeo, procedente de la biblioteca presidencial Ronald Reagan.:
www.reaganlibrary.gov/archives/speech/radio-address-nation-internation
Una vez más, Trump miente de manera burdamente obvia, y aún así tendremos que aguantar sus peligrosas y altamente perjudiciales gilipolleces 3 años más.
A este tío hay que cargarselo lo antes posible (me refiero políticamente, claro).
youtube.com/watch?v=5t5QK03KXPc
