Trump anuncia que baja el precio de la gasolina en EEUU con una canción que no le puede venir mejor

"A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina...". Muchos reconocen estas estrofas del tema mundialmente popular Gasolina, de Daddy Yankee. También Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha escogido esta canción para anunciar que en su país bajará el precio de los combustibles. Las redes se han hecho, rápidamente, eco de este suceso. El vídeo, publicado por el perfil oficial de la Casa Blanca en la red social TikTok, ha alcanzado más de 1,6 millones de Me Gusta, causando sensación entre los seguidores del presidente.

lonnegan #7 lonnegan
Lo que no dicen es como ha conseguido bajar el precio y no es con petróleo venezonalo sino abriendo el grifo de sus reservas estratégicas, lo hace para cumplir una promesa electoral de cara a las elecciones de medio mandato, pan para hoy y hambre para mañana.
3 K 40
#4 Grahml
Aquí resumen (con pedófilos incluidos)  media
1 K 36
karakol #9 karakol
La bajará como los medicamentos, un 500%.
1 K 36
azathothruna #2 azathothruna
Si con esto la "clase trabajadora" gringa (estupido eufemismo, son POBRES) no se da cuenta, para que esperan un futuro?
0 K 16
#1 UNX
Está claro que a Trump y a toda la élite de EEUU le gusta la gasolina, sin duda.
0 K 11
manzitor #6 manzitor
Pero siguen comprando los huevos de uno en uno.
0 K 11
elgranpilaf #3 elgranpilaf
La gasolina robada a Venezuela
0 K 10
#5 jacinto9999 *
No puede, el petróleo venezolano es muy pesado, casi alquitrán y con gran cantidad de azufre y otros contaminantes.
El transporte y el refinado será carísimo y el precio del barril de petróleo muy superior al brent o al saudí.
El resultado es que el precio de la gasolina, una fracción del petróleo, en ningún caso podrá ser inferior al del mercado americano actual.
0 K 6
Urasandi #8 Urasandi
#5 pero las refinerías de Texas están diseñadas para ese tipo de crudo.
0 K 11

