Trump anuncia que baja el precio de la gasolina en EEUU con una canción que no le puede venir mejor  

"A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina...". Muchos reconocen estas estrofas del tema mundialmente popular Gasolina, de Daddy Yankee. También Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha escogido esta canción para anunciar que en su país bajará el precio de los combustibles. Las redes se han hecho, rápidamente, eco de este suceso. El vídeo, publicado por el perfil oficial de la Casa Blanca en la red social TikTok, ha alcanzado más de 1,6 millones de Me Gusta, causando sensación entre los seguidores del presidente.