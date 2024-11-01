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Trump amenaza con "volar por los aires" todo el yacimiento de gas de South Pars en Irán si Teherán ataca a Qatar (inglés)

Trump amenaza con "volar por los aires" todo el yacimiento de gas de South Pars en Irán si Teherán ataca a Qatar (inglés)

Donald Trump amenazó con "volar por los aires" el yacimiento de gas más grande del mundo después de que los ataques israelíes contra las instalaciones iraníes provocaran que Teherán intensificara sus ataques contra las instalaciones energéticas en todo Oriente Medio.

| etiquetas: trump , irán , gas
9 0 0 K 85 actualidad
6 comentarios
9 0 0 K 85 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Cuando dejas que los genocidas marquen la realidad, poco nos pasa.
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JoseRvValjean #2 JoseRvValjean
A este hijo de la gran puta nadie le va a parar los pies? Me cago en dios es que nos va a hacer meternos en una puta recesión, no hay nadie por allí con entendederas, el muy cabron tiene el suministro propio asegurado pero a los demás que nos den por el culo, lo que deseo a este perro no lo voy a decir por aquí
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angeloso #4 angeloso
#2 El secretario de guerra dice que esto es una guerra santa para adelantar el Armagedón. A partir de eso, cualquier cosa.
2 K 35
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#5 ¿Y qué gobierna ese régimen?
¿Un plato combinado? ¿un resort de lujo en Torremolinos?

Entiendo que se intente confundir el país con sus gobernantes, es muy útil en la propaganda de guerra.
Pero a ver si no hacemos el gilipollas negando lo que significan las putas palabras para vender esa propaganda.
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mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
¿No se da cuenta que en una guerra que un país se juega su existencia (si pasa a estar tutelado, ya no es el país que era, pasa a ser una colonia), amenazar con destruir X o Y se la suda?

El problema será para el que lo tutele si ese país pierde esa guerra.
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Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 Un pais no, el regimen de los ayatolas
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menéame