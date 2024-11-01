Trump amenaza con "volar por los aires" todo el yacimiento de gas de South Pars en Irán si Teherán ataca a Qatar (inglés)

Donald Trump amenazó con "volar por los aires" el yacimiento de gas más grande del mundo después de que los ataques israelíes contra las instalaciones iraníes provocaran que Teherán intensificara sus ataques contra las instalaciones energéticas en todo Oriente Medio.
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¿Un plato combinado? ¿un resort de lujo en Torremolinos?
Entiendo que se intente confundir el país con sus gobernantes, es muy útil en la propaganda de guerra.
Pero a ver si no hacemos el gilipollas negando lo que significan las putas palabras para vender esa propaganda.
El problema será para el que lo tutele si ese país pierde esa guerra.