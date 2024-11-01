Trump amenaza con nuevos ataques a Venezuela si Delcy Rodríguez no colabora y cede con el petróleo

Pacto o plomo. Es la oferta que tiene Delcy Rodríguez sobre la mesa. El presidente de EEUU, Donald Trump, ya rechazó el sábado la idea de encumbrar a María Corina Machado a la presidencia de Venezuela, y apostó por Rodríguez tras haber depuesto y secuestrado a Nicolás Maduro durante un ataque y bombardeo de Caracas en la noche del viernes al sábado.