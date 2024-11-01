Trump amenaza con nuevos ataques a Venezuela si Delcy Rodríguez no colabora y cede con el petróleo

Pacto o plomo. Es la oferta que tiene Delcy Rodríguez sobre la mesa. El presidente de EEUU, Donald Trump, ya rechazó el sábado la idea de encumbrar a María Corina Machado a la presidencia de Venezuela, y apostó por Rodríguez tras haber depuesto y secuestrado a Nicolás Maduro durante un ataque y bombardeo de Caracas en la noche del viernes al sábado.
| etiquetas: trump amenaza , ataques venezuela , cede petróleo eeuu
Es que si no la tiene... a ver que se inventa para justificar esta vez otro ataque.
No podemos descartar que Trump vaya a calzón quitado sin necesitar excusa, porque realmente eso es lo que dijo (e hizo) el sábado en rueda de prensa.
Si en vez de enviar a los Delta Force hubieran enviado a una rondalla murciana de jubilados hubieran detenido a Maduro igual; los suyos lo tenían envuelto en papel de regalo para entregarlo.
Todo lo demás, cuatro bombas mal tiradas, teatro de cara a la galería ...sobre todo a los venezolanos internos pro chavistas.
www.instagram.com/p/DTHCNR5DOMR/
Vamos, que o Delcy hace lo que dice Trump o le quita de en medio.