Trump afirma que no necesita el Congreso para una posible salida de EEUU de la OTAN

Sin el apoyo de los aliados de la OTAN y asediado por las críticas por la guerra en Irán, Donald Trump ha decidido mantener su huida hacia delante y defender el "éxito" de la operación 'Furia Épica'. El presidente de EEUU asegura no tener miedo a que esa situación se convierta en un nuevo Vietnam, niega que EEUU necesite la ayuda de los aliados (aunque haya pedido su apoyo) e insiste en que dejarán el país de Oriente Medio "en un futuro muy cercano", aunque todavía no.