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Trump afirma que no necesita el Congreso para una posible salida de EEUU de la OTAN

Trump afirma que no necesita el Congreso para una posible salida de EEUU de la OTAN

Sin el apoyo de los aliados de la OTAN y asediado por las críticas por la guerra en Irán, Donald Trump ha decidido mantener su huida hacia delante y defender el "éxito" de la operación 'Furia Épica'. El presidente de EEUU asegura no tener miedo a que esa situación se convierta en un nuevo Vietnam, niega que EEUU necesite la ayuda de los aliados (aunque haya pedido su apoyo) e insiste en que dejarán el país de Oriente Medio "en un futuro muy cercano", aunque todavía no.

| etiquetas: trump , congreso , otan
8 2 0 K 104 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 104 actualidad
sorrillo #1 sorrillo
Hay que dejar de escuchar a lo que dice y hablar solo de lo que hace, por que la credibilidad de este individuo es nula.
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ombresaco #3 ombresaco
#1...y puede que ni con esas. Es como un dado, el resultado de la tirada actual no tiene nada que ver con las anteriores jugadas
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OdaAl #4 OdaAl
Después de Ayuseame, ahora tenemos Trumpeame, publiquemos en portada cada desvarío de este señor mayor.

Me quedo con lo que dice #1, quedémonos con lo que hace, no con lo que dice.
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#5 tierramar *
#1 Como debería ser la de cualquier politico que sostiene el sistema de robo, homicidios y crimenes contra la población que dominan entre los gobernantes occidentales actuales. Mark Twain: «La política es la única profesión en la que se puede mentir, engañar, y robar y aún así ser respetado». Añado matar, provocar homicidios por ineptitud como en España.
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nemeame #2 nemeame
Por muy bien que suene Trump no va a abandonar la OTAN ni en sueños porque necesita las bases en el extranjero para poder bombardear paises y cometer otros actos terroristas por el mundo
1 K 17
#8 tierramar
Hablar por hablar, el complejo armamentistico-militar-financiero yanqui no va a permitir abandonar su principal comercial de armas , la OTAN: con la tecnica de ventas de la mafia: o me compras las armas o ....
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#9 Perrota
Díganos que necesita para irse Sr Trump. Al enemigo que huye, puente de plata.
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#6 aletmp
Que se vaya y se lleve al mierda de Rutthe con el
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#7 rystan
Nunca llegué a imaginar que el desplome de USA sería algo tan rápido.
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menéame