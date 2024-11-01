Trump difunde el bulo de que el “FBI de Biden” colocó agentes infiltrados entre la multitud del 6 de enero [ENG]

El presidente Donald Trump afirmó falsamente que el “FBI de Biden” colocó agentes infiltrados entre la multitud el 6 de enero de 2021, en una publicación en Truth Social poco después de la medianoche del domingo, añadiendo así una nueva capa a las afirmaciones sin fundamento previas sobre el papel de la agencia en el asalto al Capitolio de EE. UU. Trump era el presidente el 6 de enero de 2021, no Joe Biden, quien juró el cargo dos semanas después.