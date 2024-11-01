edición general
13 meneos
13 clics
Trump difunde el bulo de que el “FBI de Biden” colocó agentes infiltrados entre la multitud del 6 de enero [ENG]

Trump difunde el bulo de que el “FBI de Biden” colocó agentes infiltrados entre la multitud del 6 de enero [ENG]

El presidente Donald Trump afirmó falsamente que el “FBI de Biden” colocó agentes infiltrados entre la multitud el 6 de enero de 2021, en una publicación en Truth Social poco después de la medianoche del domingo, añadiendo así una nueva capa a las afirmaciones sin fundamento previas sobre el papel de la agencia en el asalto al Capitolio de EE. UU. Trump era el presidente el 6 de enero de 2021, no Joe Biden, quien juró el cargo dos semanas después.

| etiquetas: trump , bulo , fbi , biden , capitolio , enero
10 3 0 K 121 actualidad
4 comentarios
10 3 0 K 121 actualidad
#2 Grahml
Ya viene en la entradilla, pero lo destaco en el hilo:

"Trump era el presidente el 6 de enero de 2021, no Joe Biden, quien juró el cargo dos semanas después."
5 K 101
themarquesito #3 themarquesito
A ver lo que tarda Trump en echar a Kash Patel por contradecirle públicamente
3 K 76
#1 UNX
Haced algo, que yo solo soy el presidente de EEUU.
1 K 31
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Pues el día del Asalto al Capitolio si no recuerdo mal, Trump estaba al mando
0 K 20

menéame