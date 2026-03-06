Una trifulca de bar que ha durado 10 años: se cumple la última condena por el ‘caso Altsasu’

Julen Goikoetxea, condenado por los tribunales españoles a siete años y medio de prisión por la trifulca con dos guardias civiles, ha cumplido la condena. La última que restaba del ‘caso Altsasu’. Con ello se cierra un proceso que se ha alargado durante una década, con mucho dolor y más solidaridad.
| etiquetas: altsasu , alsasua , condena , pelea bar , guardia civil
No fue terrorismo, algo que los propios tribunales acabaron reconociendo.
La reacción inicial del sistema judicial y político fue muy desproporcionada, sobre todo con la acusación de terrorismo y las peticiones de cientos de años de cárcel.
Condena final desproporcionada, se ha castigado su ideología independentista. El mismo delito en Cadiz o cualquier parte de España no pasa de una multa.