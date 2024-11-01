edición general
15 meneos
22 clics
Los tribunales vascos deniegan la residencia a un vecino de Bilbao por vivir solo de ayudas sociales

Los tribunales vascos deniegan la residencia a un vecino de Bilbao por vivir solo de ayudas sociales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha denegado el recurso de un ciudadano extranjero vecino de Bilbao que solicitaba la «residencia por arraigo social» al considerar el alto tribunal vasco que los ingresos que recibe de la RGI y del complemento de vivienda no cuentan como «medios económicos propios». El recurrente alegaba que entre ambos conceptos había percibido en el curso 2022 un total de 11.728,92 euros anuales, cifra superior al 100% de la renta mínima garantizada exigida por el artículo 124.2 del Reglamento de Extranjería...

| etiquetas: euskadi , ayudas sociales , permisos de residencia , inmigración
12 3 0 K 164 actualidad
11 comentarios
12 3 0 K 164 actualidad
emepuntorajoy #1 emepuntorajoy
Se pueden cobrar ayudas sin ni siquiera ser residente?
1 K 24
adimdrive #2 adimdrive
#1 En Euskadi sí y muy muy abundantes
1 K 28
emepuntorajoy #3 emepuntorajoy
#2 Pues tendré que informarme
0 K 10
g3_g3 #6 g3_g3
#2 Y en el resto de España y Europa.
0 K 14
Veelicus #8 Veelicus
#2 Falso, hay que ser residente, es cierto que hay mucho fraude y es algo que deben atajar ya.
2 K 29
Aokromes #10 Aokromes
#2 abudantisimas, ni 12000 euros anuales, seguro que se pegan por no trabajar.
0 K 10
frg #4 frg
#1 Claro. A ver como ayudas a los que viven en la calle, o a los temporeros, o ...
0 K 11
g3_g3 #5 g3_g3
#1 Por supuesto y no pocas. :coletas: :take:
0 K 14
cocolisto #11 cocolisto
¡Pero ésto que es! Viviendo del cuento¡Ni que fuera el putero, el preparao y toda su estirpe o Cantó y otros de ese pelaje.
0 K 20
SMaSeR #7 SMaSeR *
Aquí faltan datos, según esto vive en Bilbao desde 2018 y esta ayuda la cobro en 2022 y por esta ayuda pide residencia en Bilbao.
Ahora trabaja?, sigue cobrando?, como va?, vive en Bilbao sin ser residente de Bilbao pero teniendo los papeles en regla? xD. Es muy confuso.

P.D Para acceder al RGI necesitas los papeles en regla, como en el resto de España salvo alguna excepción contada como en el ayuntamiento de Madrid que tienen alguna ayuda especial para gente sin papeles.
0 K 7
Pertinax #9 Pertinax *
#7 Por residente se refieren a estar en posesión de permiso de residencia, que no es el caso porque se lo han denegado. Lo que sí está es empadronado en Bilbao, y se pueden cobrar ayudas sociales en Euskadi estando empadronado sin permiso de residencia en determinados casos, pero para obtener este permiso, debes demostrar que te vales por ti mismo, y lo que dictamina el tribunal es que las ayudas sociales no cabe considerarlas como valerse por sí mismo, y es por lo que se le deniega.

Vamos, que lo ha intentado, yo también lo haría, pero es una ñapa.
0 K 18

menéame