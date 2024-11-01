Los tribunales vascos deniegan la residencia a un vecino de Bilbao por vivir solo de ayudas sociales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha denegado el recurso de un ciudadano extranjero vecino de Bilbao que solicitaba la «residencia por arraigo social» al considerar el alto tribunal vasco que los ingresos que recibe de la RGI y del complemento de vivienda no cuentan como «medios económicos propios». El recurrente alegaba que entre ambos conceptos había percibido en el curso 2022 un total de 11.728,92 euros anuales, cifra superior al 100% de la renta mínima garantizada exigida por el artículo 124.2 del Reglamento de Extranjería...