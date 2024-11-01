El Tribunal Supremo USA rechaza la petición de revocar su decisión de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país [Ing]

Los jueces rechazaron una apelación de Kim Davis, la exsecretaria judicial de Kentucky que se negó a expedir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges. Davis había intentado que el tribunal revocara una orden de un tribunal inferior que le obligaba a pagar 360 000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados a una pareja a la que se le denegó la licencia de matrimonio.