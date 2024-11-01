edición general
El Tribunal Supremo USA rechaza la petición de revocar su decisión de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país [Ing]

Los jueces rechazaron una apelación de Kim Davis, la exsecretaria judicial de Kentucky que se negó a expedir licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2015 en el caso Obergefell contra Hodges. Davis había intentado que el tribunal revocara una orden de un tribunal inferior que le obligaba a pagar 360 000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados a una pareja a la que se le denegó la licencia de matrimonio.

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Her lawyers repeatedly invoked the words of Justice Clarence Thomas, who alone among the nine justices has called for erasing the same-sex marriage ruling.

¿Nos jugamos un café a que antes de dos años vuelve esto al supremo y sale con otra sentencia?

Thomas was among four dissenting justices in 2015. Chief Justice John Roberts and Justice Samuel Alito are the other dissenters who are on the court today.
themarquesito #4 themarquesito
#3 Está claro que va a ocurrir eso que dices. Este caso tenía unos fundamentos jurídicos muy malos para crujirse Obergefell, pero en algún momento no muy lejano aparecerá un caso con mejor base legal para acabar con el matrimonio homosexual
estemenda #5 estemenda
El titular es una grande y hermosa triple negación xD
#2 Quillotro
Trump: "Estos jueces rojos y comunistas. Deberían destituirlos". Y menos mal que a la mitad los nombró él mismo, jajajaja...
