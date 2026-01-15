edición general
El Tribunal Supremo rechaza la reclamación de Koldo de imponer fianza a Aldama ante el juicio de las mascarillas

El exasesor de Ábalos pidió que se le impusiera fianza también a Aldama alegando que la responsabilidad civil tiene que ser "solidaria entre todos ellos" --los tres procesados-- y dada su "exuberante capacidad económica y solvencia material". El magistrado puntualiza que Koldo "carece por completo de legitimación" para pedir la adopción de medidas cautelares orientadas a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del juicio frente a otro de los acusados.

Casiopeo #1 Casiopeo
El Supremo , tomándose cumplida venganza de la Ley de Amnistia, sorbo a sorbo, sin prisa.
