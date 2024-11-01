edición general
Tribunal de Sri Lanka ordena entregar a la Embajada de Irán los cuerpos de 84 marineros de la fragata hundida por EEUU

Un tribunal de Sri Lanka ha ordenado este miércoles la entrega a la Embajada de Irán en el país de los cuerpos de cerca de 85 marineros muertos en un ataque ejecutado por Estados Unidos con un torpedo contra una fragata iraní que transitaba cerca de las costas de la isla.

#1 Poligrafo
En ningún lugar de la noticia explican que la fragata iraní se encontraba desarmada y de maniobras en una exhibición internacional.

Supongo que para europapress ese "detallito" no es relevante.

Periodismo de "calidad".
11 K 124
tul #2 tul *
#1 europapress es basura progenocidio, si pueden manipular una noticia para que odies al agredido y aplaudas al agresor ahi estara europapress para hacerlo.
3 K 37
#3 Poligrafo
#2 Estamos vendidos, puta manipulacion y desinformacion.
1 K 21
sotillo #4 sotillo
#1 Tienen miedo de decirlo por que sería acusar a EEUU y los oficiales de la academia de la armada de un acto de cobardía, nada propio de señores que presumen de honor y caballeros, aquí se han retratado de que no tienen nada de lo que presumen
1 K 19
oceanon3d #5 oceanon3d *
#1 De maniobras en las que participaba EEUU el plan colegas y le cogieron hasta la matricula para meterla en el patrón del torpedo. Lo mas peligroso que tenia a borno era una banda de muisca militar de 60 miembros.

Y el submarino este orgulloso de su azaña ... si se les rompe el cacharro y acaban todos asfixiados en el fondo a 500 metros no seré yo el que suelte una lagrima por esos hdp.
0 K 8
Cantro #6 Cantro
Muertos, no. Asesinados
1 K 23

