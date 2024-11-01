Tribunal de Sri Lanka ordena entregar a la Embajada de Irán los cuerpos de 84 marineros de la fragata hundida por EEUU

Un tribunal de Sri Lanka ha ordenado este miércoles la entrega a la Embajada de Irán en el país de los cuerpos de cerca de 85 marineros muertos en un ataque ejecutado por Estados Unidos con un torpedo contra una fragata iraní que transitaba cerca de las costas de la isla.
Supongo que para europapress ese "detallito" no es relevante.
Periodismo de "calidad".
Y el submarino este orgulloso de su azaña ... si se les rompe el cacharro y acaban todos asfixiados en el fondo a 500 metros no seré yo el que suelte una lagrima por esos hdp.