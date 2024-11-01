El Tribunal Federal Supremo Alemán rechaza el recurso de apelación en el caso Nord Stream (ale)

Un tribunal alemán ha rechazado un recurso de un sospechoso clave implicado en los ataques de sabotaje contra las tuberías Nord Stream en 2022, manteniéndolo en prisión preventiva. Los jueces afirman que hay indicios sólidos, riesgo de fuga y jurisdicción alemana por los efectos del ataque. Esto se considera un paso importante dentro de la investigación penal en Alemania.