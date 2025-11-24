edición general
4 meneos
7 clics
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará por primera vez un caso de poligamia por reagrupación familiar desafiando leyes europeas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará por primera vez un caso de poligamia por reagrupación familiar desafiando leyes europeas

El TEDH examinará por primera vez un caso relacionado con la poligamia que podría sentar un precedente en Europa.El proceso enfrenta a Khaled Al-Anesi, yemení, abogado y refugiado, con Países Bajos. Al-Anesi obtuvo asilo y pudo reagruparse con su primera esposa y sus 8 hijos. Sin embargo, cuando intentó extender la reunificación a sus otros 5 hijos con sus otras 2 mujeres, encontró con un impedimento: la poligamia está prohibida en Países Bajos. Al-Anesi exige que el TEDH declare que esa negativa vulnera su derecho al respeto a la vida familiar

| etiquetas: tedh , europa , poligamia , khaled al-anesi
3 1 0 K 45 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
#3 Somozano *
La izquierda apoyando la legalización de la poligamia islámica (masculina lógicamente)
Olé
En el momento que legalizas que un hombre tenga 2 o 27 esposas en su país la estás legalizando aquí
Solo necesitan irse una semana a su país, casarse con 4 y hacer los papeles a la vuelta
Intenta que Yemen te convalide un matrimonio gay holandés
Por supuesto y porque Uropa con U es muy pro derecho humanos es necesario que este buen hombre se traiga a sus 13 hijos, 2 mujeres, 16 hermanos, 28 cuñadas, 68…   » ver todo el comentario
2 K 28
Ominous #5 Ominous
#3 Muchos no verán machismo en ninguna parte por ahí.
Ahora bien, cuidado como el camarero se equivoque poniendo la cerveza a él y el refresco a ella. Arde twitter.
0 K 10
#6 Somozano
#5 o Pablo Motos pregunte a Elsa Pataki por su ropa interior un día que fue a presentar su colección de ropa interior

Eso es de cárcel joder
1 K 22
elsnons #2 elsnons
Ese ciudadano puede traer a todas las mujeres e hijos que pueda mantener como lo sería en su sociedad mahometana. Ahora bien intentar legalizar la situación para obtener todos los derechos económico sociales inherentes a varias mujeres e hijos debe ser revisado como caso único y no legislar para ello.
1 K 24
#4 Somozano *
Biografía del humanista

Al-Anesi, a Yemeni lawyer and political activist, was a leading member of the Islah Party, the Yemeni branch affiliated with the Muslim Brotherhood. He left Yemen several years ago and obtained political asylum in the Netherlands, where he continues his media and human rights activities.

Su partido es de extrema derecha islámica, salafista y anticomunista

en.wikipedia.org/wiki/Al-Islah_(Yemen)

No dudo que su abogado será de izquierdas. La izquierda europea es…   » ver todo el comentario
1 K 18
Andreham #1 Andreham
La verdad es que es un marrón gordo, pero la solución es encontrar una segunda vía que permita a ese hombre reunirse con sus hijos y mujeres extra pero no sea considerado matrimonio.

Supongo que habrá algún concepto similar legal para otro parentesco al que podrá acogerse.
1 K 14

menéame