El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará por primera vez un caso de poligamia por reagrupación familiar desafiando leyes europeas

El TEDH examinará por primera vez un caso relacionado con la poligamia que podría sentar un precedente en Europa.El proceso enfrenta a Khaled Al-Anesi, yemení, abogado y refugiado, con Países Bajos. Al-Anesi obtuvo asilo y pudo reagruparse con su primera esposa y sus 8 hijos. Sin embargo, cuando intentó extender la reunificación a sus otros 5 hijos con sus otras 2 mujeres, encontró con un impedimento: la poligamia está prohibida en Países Bajos. Al-Anesi exige que el TEDH declare que esa negativa vulnera su derecho al respeto a la vida familiar
Olé
En el momento que legalizas que un hombre tenga 2 o 27 esposas en su país la estás legalizando aquí
Solo necesitan irse una semana a su país, casarse con 4 y hacer los papeles a la vuelta
Intenta que Yemen te convalide un matrimonio gay holandés
Por supuesto y porque Uropa con U es muy pro derecho humanos es necesario que este buen hombre se traiga a sus 13 hijos, 2 mujeres, 16 hermanos, 28 cuñadas, 68… » ver todo el comentario
Ahora bien, cuidado como el camarero se equivoque poniendo la cerveza a él y el refresco a ella. Arde twitter.
Eso es de cárcel joder
Al-Anesi, a Yemeni lawyer and political activist, was a leading member of the Islah Party, the Yemeni branch affiliated with the Muslim Brotherhood. He left Yemen several years ago and obtained political asylum in the Netherlands, where he continues his media and human rights activities.
Su partido es de extrema derecha islámica, salafista y anticomunista
No dudo que su abogado será de izquierdas. La izquierda europea es… » ver todo el comentario
Supongo que habrá algún concepto similar legal para otro parentesco al que podrá acogerse.