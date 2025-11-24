El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudiará por primera vez un caso de poligamia por reagrupación familiar desafiando leyes europeas

El TEDH examinará por primera vez un caso relacionado con la poligamia que podría sentar un precedente en Europa.El proceso enfrenta a Khaled Al-Anesi, yemení, abogado y refugiado, con Países Bajos. Al-Anesi obtuvo asilo y pudo reagruparse con su primera esposa y sus 8 hijos. Sin embargo, cuando intentó extender la reunificación a sus otros 5 hijos con sus otras 2 mujeres, encontró con un impedimento: la poligamia está prohibida en Países Bajos. Al-Anesi exige que el TEDH declare que esa negativa vulnera su derecho al respeto a la vida familiar