Un tribunal da la razón al SEPE al destapar el despido simulado de un camarero para capitalizar el paro y montar su propio bar

Ayudante de camarero para una empresa de hostelería a tiempo completo y con una antigüedad desde 2013, fue despedido el 10 de mayo de 2024 «por falta de confianza», según argumentó la empresa en la carta entregada al trabajador tras terminar la relación laboral. Curiosamente, ese mismo día, este empleado interpuso demanda de despido ante el departamento de Trabajo y Empleo de la administración de la comunidad autónoma del País Vasco. Es decir, no había sido despedido formalmente (hasta dos días después, el 12 de mayo, no causó efectos) cuand...