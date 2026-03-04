·
11
meneos
10
clics
Un tribunal de Atenas confirma las penas de cárcel para los líderes del partido neonazi ‘Amanecer Dorado’
Un tribunal de apelaciones de Atenas confirmó este miércoles las condenas emitidas en
2020
con más de 10 años de cárcel para la cúpula del partido neonazi griego ‘Amanecer Dorado’ por organizar una banda criminal, informó la emisora pública ERT.
#1
efectogamonal
Hala a tomar por kulo a la trena putos nazis de mierda
1
K
29
#2
capitan__nemo
¿Pero la banda criminal era el partido "amanecer dorado" o era otra organizacion paralela?
Asesinatos nazis son los que estan cometiendo Trump y Netanyahu y no pasa nada.
0
K
19
#4
Anfiarao
Nos llevan décadas de ventaja los griegos
0
K
15
#5
cax
Contemplo con envidia que el estado griego no proporciona a los criminales nazis y fascistas la impunidad que el Reino de España si provee a sus propias organizaciones reaccionarias que forman parte incluso del propio estado.
0
K
11
#3
cocococo
Amanecer Morado
0
K
7
Asesinatos nazis son los que estan cometiendo Trump y Netanyahu y no pasa nada.