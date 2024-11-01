Tres trabajadores demandan a Julio Iglesias por despido improcedente

Veintiún años después, en plena pandemia de coronavirus, Villanueva fue despedido sin mayor explicación. A su hermano Eleuterio, que llevaba nueve años trabajando junto a él en la villa, también le mandaron a casa ese día. En una declaración judicial, Eleuterio detalló que Iglesias no quería que ellos estuvieran “entrando y saliendo” de la villa. Además de una explicación, estos dos hermanos esperaron que les llegara el finiquito, pero no les dieron ni una cosa ni la otra.