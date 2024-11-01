edición general
Tres trabajadores demandan a Julio Iglesias por despido improcedente

Tres trabajadores demandan a Julio Iglesias por despido improcedente

Veintiún años después, en plena pandemia de coronavirus, Villanueva fue despedido sin mayor explicación. A su hermano Eleuterio, que llevaba nueve años trabajando junto a él en la villa, también le mandaron a casa ese día. En una declaración judicial, Eleuterio detalló que Iglesias no quería que ellos estuvieran “entrando y saliendo” de la villa. Además de una explicación, estos dos hermanos esperaron que les llegara el finiquito, pero no les dieron ni una cosa ni la otra.

Donal_Trom
Julio Iglesias anuncia que estará en El Corte Inglés firmando:
- Análisis de VIH y clamidia.
- Despidos improcedentes.
- Nalgas femeninas.
- Algún que otro disco.

Y lo sabes.
obmultimedia
#1 Lo unico que no firmará son autorizaciones para analisis de paternidad. :troll: :troll: :troll:
Feindesland
¿Podría parecerme más irrelevante?

Podría,...
Pero con muchísimas dificultades.

xD xD
GeneWilder
Usando a Julio Iglesias como capote para hacerle un quite al gobierno. Cada panfleto a lo suyo.
El nivel de los medios es patético.
mono
Esto no creo que le cueste mucho dinero a Julio Iglesias, 3 trabajadores baratos. Así que hacen bien, le denuncian, les paga lo que es justo y un poco más, y se acabó el problema
El_empecinado
"“El empleado doméstico es el que barre, el que tiende la cama, el que cocina. Y nosotros no éramos empleados de eso”, señala Rogelio Villanueva.[...]

La ley que regula las relaciones laborales en República Dominicana define el trabajo doméstico como aquel que se desarrolla en un hogar particular. Esto incluiría a todos los trabajadores de una casa, ya se dediquen a la limpieza o a la reparación de tejados. Antes de la reforma que se empezó a tramitar en 2025, el empleo del hogar ha gozado de menor protección que otros. En concreto, los empleados domésticos no tienen derecho a cesantía, que es la indemnización correspondiente tras un despido improcedente (23 días por cada año trabajado, a partir del quinto)."
UsuarioXY
Julio iglesias es el nuevo Mercadona del meneante medio.
