Tres hermanas de 12, 14 y 16 años se suicidan en la India después de que sus padres les prohibieran usar el teléfono móvil

Tres hermanas de 12, 14 y 16 años murieron tras caer desde el noveno piso de su vivienda en la ciudad de Ghaziabad, en el estado indio de Uttar Pradesh, en un suceso ocurrido en la madrugada del miércoles 4 de febrero. Las menores se encontraban muy afectadas después de que sus padres les hubieran retirado el teléfono móvil. Las autoridades hallaron además una nota manuscrita de varias páginas, en la que las jóvenes expresaban su fuerte apego a la cultura coreana, especialmente a su música y series, y su malestar por las restricciones impuesta.