Tres hermanas de 12, 14 y 16 años se suicidan en la India después de que sus padres les prohibieran usar el teléfono móvil

Tres hermanas de 12, 14 y 16 años murieron tras caer desde el noveno piso de su vivienda en la ciudad de Ghaziabad, en el estado indio de Uttar Pradesh, en un suceso ocurrido en la madrugada del miércoles 4 de febrero. Las menores se encontraban muy afectadas después de que sus padres les hubieran retirado el teléfono móvil. Las autoridades hallaron además una nota manuscrita de varias páginas, en la que las jóvenes expresaban su fuerte apego a la cultura coreana, especialmente a su música y series, y su malestar por las restricciones impuesta.
| etiquetas: hermanas , suicidio , india , smartphone , telefóno móvil , redes sociales
Habria que prohibir las cucharas?
#11 No y no. De nada.
Lo que es una adicción inducida.
Lo lógico debido a esa adicción es que en el sistema escolar estuviera prohibido tener móviles con conexión a internet.
Como se prohíben otras drogas.
Ya tenemos la noticia del 20 min, apoyando la tesis de Pedro Sánchez, de limitar el uso de edes a menores...
Sin entrar en el debate de si hay pros o contras, lo llamativo es cómo sacan la noticia y cómo se sube a MNM...
Cuando voy a entrenar veo chavales que siguen a llados... una vez escuché a uno reirse de mi por ser un fackinpanzas. En fin... a mi edad ya me la suda pero entre chavales tiene que ser duro.
Periodismo en estado puro.