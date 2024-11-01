edición general
Tres hermanas de 12, 14 y 16 años se suicidan en la India después de que sus padres les prohibieran usar el teléfono móvil

Tres hermanas de 12, 14 y 16 años murieron tras caer desde el noveno piso de su vivienda en la ciudad de Ghaziabad, en el estado indio de Uttar Pradesh, en un suceso ocurrido en la madrugada del miércoles 4 de febrero. Las menores se encontraban muy afectadas después de que sus padres les hubieran retirado el teléfono móvil. Las autoridades hallaron además una nota manuscrita de varias páginas, en la que las jóvenes expresaban su fuerte apego a la cultura coreana, especialmente a su música y series, y su malestar por las restricciones impuesta.

15 comentarios
kastanedowski #11 kastanedowski
Hay gente que hasta con una cuchara hace cosas terribles?

Habria que prohibir las cucharas?
earthboy #13 earthboy
#7 Porque tres niñas y hermanas suicidándose a la vez es algo que ocurre todos los días.

#11 No y no. De nada.
OdaAl #1 OdaAl
La pataleta o "ahora no respiro", llevado al extremo.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#1 literal :-(
#8 Barriales
#1 la que esta liando el TecnoKomunista, Perro Sanxe!!!!
FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame
El reguetón y el Kpop destruyen cerebros
Furiano.46 #2 Furiano.46
Vaya pataleta.... La pregunta es como llegaron a ese punto...
Dragstat #4 Dragstat
#2 la respuesta es que el móvil es adictivo porque se crea contenido para que lo sea.
#9 Eukherio
#4 Y a veces tu vida gira en torno al propio móvil. Seguro que hablan con los amigos y quedan desde el móvil, comentarán cosas en chats, etc. Les quitas el teléfono y desaparecen.
WcPC #12 WcPC *
#9 Pues exactamente lo que está diciendo #4, crea una necesidad, ya sea física, psicológica o emocional a algo que no es natural para el ser humano es una adicción, seguían teniendo contacto humano, seguían pudiendo entrar en contacto con esas personas desde el PC o en persona, era la inmediatez que obliga el movil a lo que eran adictas...
Lo que es una adicción inducida.

Lo lógico debido a esa adicción es que en el sistema escolar estuviera prohibido tener móviles con conexión a internet.
Como se prohíben otras drogas.
#7 Empakus
Bueno....
Ya tenemos la noticia del 20 min, apoyando la tesis de Pedro Sánchez, de limitar el uso de edes a menores...
Sin entrar en el debate de si hay pros o contras, lo llamativo es cómo sacan la noticia y cómo se sube a MNM...
#10 mstk
#7 Si, el periódico de ayuso apoyando las tesis de pedro sanchez.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle *
Es una droga. Los adultos tb estamos enganchados pero no nos afecta tanto por suerte.

Cuando voy a entrenar veo chavales que siguen a llados... una vez escuché a uno reirse de mi por ser un fackinpanzas. En fin... a mi edad ya me la suda pero entre chavales tiene que ser duro.
#15 danim
No dejéis que la verdad fastidie un buen titular, al final de la noticia dice: "La Policía investiga también la posibilidad de que dos de las hermanas cayeran accidentalmente al intentar retener a la tercera, una hipótesis basada en el testimonio de un vecino que presenció la escena, según detalla el Daily Mail." Es decir, el único testigo afirma que fue accidental, pero se ignora y se afirma no solo que es suicidio si no el motivo.
Periodismo en estado puro.
#14 PeloPene
Se dieron un baño en el Ganges
