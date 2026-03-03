Tres de cada cuatro estadounidenses no apoya la guerra

Según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada este domingo, solo uno de cada cuatro estadounidenses está de acuerdo con el despliegue militar, tres de cada cuatro no lo apoyan. Mientras, el 50 % de los encuestados consideran que Trump está haciendo un uso excesivo de la fuerza militar.
| etiquetas: tres , cuatro , estadounidenses , apoyo , guerra , encuestas , usa
Pero bueno, tenemos que leer día si y día no que son lo mismo. A saber el interés de algunos en defender a Trump.
Aparte, me dices qué diferencia habría con el otro partido usano? Acaso no habrían hecho lo que pedía Israel?
El AIPAC financia a ambos partidos precisamente para cubrir cualquier posibilidad.
Acéptalo, en occidente la democracia es una ilusión, puro marketing, peor aún en EEUU.
Cuantos videos con Kamala haciendo gorrinadas con menores dices que tiene Netanyahu
Me hace gracia que sabiendo perfectamente que EEUU jamás dejaría solito a Israel vengas a venderme los Obamas y Bidens, otro par de hijos de puta que han generado conflictos y han matado tanto como han podido
Pero vamos, en tu línea.
Israel va contrarreloj porque la hegemonía Usana se acaba, reconocido hasta por ellos mismos, realmente crees que esto habría sido diferente a fecha de hoy?
Bueno, en realidad si, con los demócratas no necesitaban chantajes, al revés, se habrían ofrecido ellos.
x.com/piersmorgan/status/2028582191916032327
Que me vengas a defender a los que montaron una guerra en Ucrania, por ejemplo... Tiene huevos.
Así que si, en tu línea de ignorar hechos para quedarte con la... Propaganda.
A mí me daría vergüenza pero para eso hay que tener criterio.
Ves eso? Es la tangente
Què vergüenza me das
La verdad escuece, no me digas más, llorica
Negativos, como en el kinder garden
¿Aqui no vale aquello de "Biden no empezo ninguna guerra!!" que tanto repetian los palmeros sobre Trump en su primer mandato?