Tres de cada cuatro estadounidenses no apoya la guerra

Según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada este domingo, solo uno de cada cuatro estadounidenses está de acuerdo con el despliegue militar, tres de cada cuatro no lo apoyan. Mientras, el 50 % de los encuestados consideran que Trump está haciendo un uso excesivo de la fuerza militar.

makinavaja #2 makinavaja
Como si al POTUS le importara mucho lo que piensen los estadounidenses... ni que fuera una democracia.... xD xD xD xD
juliusK #22 juliusK
#2 Es más, vistas las escasas demostraciones de descontento popular en este enorme caos trumpiano da la impresión de que a los 3 de 4 también les importa entre poco y nada. En primer lugar tendrían que saber lo que está pasando y donde, cosa que solo parece interesar a los medios progres (ejem) de los dos litorales y no a la mayoría de la población que solo se ha manifestado (y ya se les ha pasado tras la "retirada" de Minn y la destitución del nazi asqueroso de Bovino) cuando el ICE…   » ver todo el comentario
Kantinero #6 Kantinero
Pero votan Trump
StuartMcNight #11 StuartMcNight
#9 No solo no bombardearon (que ya lo sabes) sino que el propio Trump ya intento usar un hipotetico ataque a Iran para responsabilizar a Obama de ser un mal negociador y querer manipular las elecciones usando una guerra para justificarlo.
angelitoMagno #13 angelitoMagno
#11 Ya, Obama y Biden firmaban acuerdos con Irán, mientras que Trump rompe los acuerdos y asesina a sus dirigentes.

Pero bueno, tenemos que leer día si y día no que son lo mismo. A saber el interés de algunos en defender a Trump.
#1 Barriales
Y?. Las opiniones en las urnas.
#3 Dav3n *
#1 Perdona pero en qué momento ganar unas elecciones se convirtió en carta blanca para hacer lo que te salga de los huevos con el país?

Aparte, me dices qué diferencia habría con el otro partido usano? Acaso no habrían hecho lo que pedía Israel?

El AIPAC financia a ambos partidos precisamente para cubrir cualquier posibilidad.

Acéptalo, en occidente la democracia es una ilusión, puro marketing, peor aún en EEUU.
Noeschachi #4 Noeschachi
#3 Acaso no habrían hecho lo que pedía Israel?

Cuantos videos con Kamala haciendo gorrinadas con menores dices que tiene Netanyahu :troll:
#12 Dav3n
#4 Kamala habría ido encantada igual que pretendía azuzar lo de Ucrania sin que nadie la chantajease, has ido a coger el mejor ejemplo :-D
#24 indi11
#12 además kamala tiene antecedentes...si marido es pro sionismo www.meneame.net/m/politica/cnn-pilla-campana-kamala-harris-dirigiendos
#7 Barriales
#3 siempre, si son de derecha, ultraderecha, supremacistas, racistas,.... Siempre.
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#3 ¿Bombardearon Irán Obama o Biden?
#14 Dav3n *
#9 Estábamos en la situación de 2025-2026?

Me hace gracia que sabiendo perfectamente que EEUU jamás dejaría solito a Israel vengas a venderme los Obamas y Bidens, otro par de hijos de puta que han generado conflictos y han matado tanto como han podido :shit:

Pero vamos, en tu línea.

Israel va contrarreloj porque la hegemonía Usana se acaba, reconocido hasta por ellos mismos, realmente crees que esto habría sido diferente a fecha de hoy?

Bueno, en realidad si, con los demócratas no necesitaban chantajes, al revés, se habrían ofrecido ellos.
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#14 Si, claro, yo en mi linea. Hablando de hechos y no de posibilidades.
#17 Dav3n *
#16 En tu línea de omitir que Israel es quien dice lo que se hace, confirmado por el payaso de Rubio hace nada:

x.com/piersmorgan/status/2028582191916032327

Que me vengas a defender a los que montaron una guerra en Ucrania, por ejemplo... Tiene huevos.

Así que si, en tu línea de ignorar hechos para quedarte con la... Propaganda.

A mí me daría vergüenza pero para eso hay que tener criterio.
angelitoMagno #18 angelitoMagno
#17 Yo no he defendido a Rusia.
#19 Dav3n
#18 xD xD xD

Ves eso? Es la tangente :hug:

Què vergüenza me das :palm:
angelitoMagno #20 angelitoMagno
#19 Negativos por insultos y hasta mañana, sin rencor :hug:
#21 Dav3n
#20 Insultos? xD xD xD

La verdad escuece, no me digas más, llorica :-D

Negativos, como en el kinder garden xD xD xD
carakola #8 carakola
#1 No hay opción buena. Salió Trump porque les prometió acabar con las guerras en oposición a los demócratas. y hace exactamente lo mismo o incluso más. Los estadounidenses solo eligen al mejor mentiroso, no tienen control de lo que hace su país con su voto.
StuartMcNight #10 StuartMcNight
#8 porque les prometió acabar con las guerras en oposición a los demócratas

¿Aqui no vale aquello de "Biden no empezo ninguna guerra!!" que tanto repetian los palmeros sobre Trump en su primer mandato?
carakola #15 carakola
#10 ¿No era el mismo Trump el que presumía de eso? No le fue mal con ese discurso.
#23 rbrn
Democracia lo llaman.
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
apencar con lo votado, tarde los "no se me vale" ni todos unos cabronias menos yo, ellos veran :popcorn:
