Rubio afirma que EEUU decidió atacar Irán por las pretensiones de Israel de bombardear el país centroasiático

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado este lunes que los bombardeos de su país contra Irán iniciados el pasado sábado fueron provocados por las pretensiones de su aliado en Oriente Próximo Israel para atacar territorio iraní y la posible respuesta de Teherán ante tal agresión. "Estaba clarísimo que si Irán era atacado por cualquiera --Estados Unidos, Israel o cualquiera-- iban a responder, y responderían contra Estados Unidos", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el Capitolio