Treinta años de la investidura de Aznar: de los pactos con nacionalismos y el «España va bien» a tener ministros imputados

Este lunes 4 de mayo se cumplen 30 años de la investidura del primer gobierno de José María Aznar, que en 1996 rompió con los casi 14 años de presidencia de Felipe González y abrió el camino del país hacia el euro, con el "España va bien" como lema y dos legislaturas que le tuvieron en La Moncloa durante ocho años, hasta el 17 de abril de 2004. os gobiernos de Aznar estuvieron marcados desde el inicio por los pactos con los nacionalismos, la entrada en la moneda común europea en 2002 y en la Guerra de Irak en 2003, sobre la que Aznar ha rechaza