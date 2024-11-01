Trauma cerebral, metralla y amputación: reportan que heridas de tropas estadounidenses tras ataques de Irán son peores que lo anunciado

Los supervivientes describen haber visto “humo, fuego, locura y caos” tras el ataque de un avión no tripulado a un puerto de Kuwait. Al parecer, las tropas estadounidenses muertas en el ataque del 1° de marzo —que supuso la primera muerte de un estadounidense después de que el asalto dirigido por Trump desatara el caos en todo Oriente Medio— no tenían suficiente cobertura aérea cuando el dron se estrelló contra un centro de mando allí.
| etiquetas: trauma , metralla , amputacion , guerra , irán , kuwait , trump , eeuu
- primeros ataques del bando sionista
- primeras y más muertes civiles causas por sionistas
- primeros ataques a infraestructura petrolífera por parte de sionistas
- mentiras sobre ataques por parte de los sionistas
No tienen cómo salir de ahí con dignidad.