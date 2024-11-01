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Trasladan a Julián y Manuel, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, tras recibir una brutal paliza en prisión

Trasladan a Julián y Manuel, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, tras recibir una brutal paliza en prisión

Tal como ha explicado la reportera, los dos hombres han sido trasladados a otra prisión después de que uno de ellos hubiera recibido una brutal paliza.

| etiquetas: francisca , cadenas , asesinada
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4 comentarios
13 3 1 K 128 actualidad
#1 Poll
¡Ay no, pobres, ahora recibirán otra en la prisión nueva! :troll:
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Más vale mala paliza conocida que buena por conocer.
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makinavaja #3 makinavaja
A veces la justicia toma caminos extraños... :-D :-D :-D
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strike5000 #4 strike5000 *
Pues mira, me alegro de que al menos esa "leyenda urbana" sea real. Que sí, que presunción de inocencia* y todo eso, y que sí, que el castigo debe imponerlo la Justicia y tal, pero no seré yo el que llore si aparecen colgados en sus celdas.

* Jurídicamente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando encuentran el cuerpo en tu casa y grabaciones tuyas reconociendo los hechos hay poco margen para esa presunción.
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menéame