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Trasladan a Julián y Manuel, presuntos asesinos de Francisca Cadenas, tras recibir una brutal paliza en prisión
Tal como ha explicado la reportera, los dos hombres han sido trasladados a otra prisión después de que uno de ellos hubiera recibido una brutal paliza.
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#1
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¡Ay no, pobres, ahora recibirán otra en la prisión nueva!
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#2
cenutrios_unidos
#1
Más vale mala paliza conocida que buena por conocer.
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#3
makinavaja
A veces la justicia toma caminos extraños...
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#4
strike5000
*
Pues mira, me alegro de que al menos esa "leyenda urbana" sea real. Que sí, que presunción de inocencia* y todo eso, y que sí, que el castigo debe imponerlo la Justicia y tal, pero no seré yo el que llore si aparecen colgados en sus celdas.
* Jurídicamente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando encuentran el cuerpo en tu casa y grabaciones tuyas reconociendo los hechos hay poco margen para esa presunción.
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* Jurídicamente todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando encuentran el cuerpo en tu casa y grabaciones tuyas reconociendo los hechos hay poco margen para esa presunción.