Tras la polémica Twitch explica que fueron las chicas las que eligieron celebrar el día de la mujer con el juego de cocina Overcooked 2

La celebración del 8M Día de la Mujer en forma de competición con creadoras de contenido, se ha convertido en una oleada de críticas a Twitch por la selección de un juego de cocina como lo es Overcooked 2. La respuesta de Twitch ha llegado para explicar que esa decisión no la ha tomado la plataforma, se propuso cuatro juegos: Expedition 33, Hollow Knight, Ultimate Chicken Horse y Overcooked 2. De entre ellos la votación de las representantes de Women's Guild dejó como victorioso al juego de cocinar.

| etiquetas: twitch , 8m , cocinar , overcooked , womens guild
Atusateelpelo
Son chicas creadoras de contenido sin perspectiva de genero. :troll:
strike5000
#2 Habrá que cancelarlas por su propio bien.
arturios
Es que las mujeres son machistas... tendrían que haber elegido el call of duty.
hazardum
El expedition 33 y el SIlkong (que entiendo es al que se refieren), son obras maestras, pero no son juegos para un evento competitivo asi, deberian haber dado más posibilidades para elegir la verdad.

En cualquier caso el Overcooked 2 es gracioso y debería desterrarse ya la estúpida idea de que una mujer cocine es algo machista y que haya que ofenderse por ello, aparte es un buen síntoma de tener sentido del humor.
JackNorte
"El gran problema del todo es que la única opción competitiva de esas cuatro es Overcooked 2, porque entre los juegos propuestos por Twitch todos los demás son cooperativos o single-player, lo que encierra mucho la experiencia. Si hay un evento, habitualmente competitivo, donde sólo hay un juego que permite esa opción, parece imposible plantear de otra manera un Expedition 33 para llegar a ese mismo fin por más que sea una celebración. De ahí la lógica de la elección por parte de las chicas independientemente del gusto por uno u otro juego."
#6 EISev
#1 que el evento sea habitualmente competitivo no implica que tenga que ser siempre así, de hecho es buena idea que para celebrar un día de X se unan varios X y juntos en cooperativo ir resolviendo juntos, da pie a cosas distintas.
