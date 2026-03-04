Tras la polémica Twitch explica que fueron las chicas las que eligieron celebrar el día de la mujer con el juego de cocina Overcooked 2

La celebración del 8M Día de la Mujer en forma de competición con creadoras de contenido, se ha convertido en una oleada de críticas a Twitch por la selección de un juego de cocina como lo es Overcooked 2. La respuesta de Twitch ha llegado para explicar que esa decisión no la ha tomado la plataforma, se propuso cuatro juegos: Expedition 33, Hollow Knight, Ultimate Chicken Horse y Overcooked 2. De entre ellos la votación de las representantes de Women's Guild dejó como victorioso al juego de cocinar.