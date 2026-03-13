edición general
Tras los pasos de Abascal en su pugna por el voto en pueblos de Castilla y León: “¡Lo he visto! ¡Me ha tocado!”

Le palmean miles de seguidores por los pueblos de Castilla y León en la campaña electoral autonómica. Acabado el mitin, el presidente de Vox salta del pequeño escenario y centenares de personas en las plazas se arremolinan para saludarlo, hacerse fotos y pedirle autógrafos. Uno a uno, con paciencia tenaz, el líder de la ultraderecha española complace a todos con su mejor sonrisa, abrazos, besos y carantoñas a los bebés. “¡Lo he visto, lo he visto! ¡Me ha tocado!”, se obnubilan chicos y grandes. La emoción que se respira en algunos pueblos....

wildseven23 #2 wildseven23
Qué patéticos son los votantes de la ultraderecha.
Gadfly #3 Gadfly
#2 y los de la ultraizquierda...
josde #6 josde
#3 Tu de cual eres, tienes para elegir.
josde #5 josde
#2 sobre todo en CYL, nido fachas y nazis, así va.
#8 fremen11
jajajaja joder que lo Santi-fiquen, lo paseen bajo palio y que guarden sus deposiciones como reliquias sagradas en las iglesias de CyL
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Pues si se emocionan porque les ha tocado el Paguitas, no te digo ná el sentimiento cuando les mee encima y se los folle por el culo.
Jaime131 #1 Jaime131
Eso no lo hacen con ningún otro político. ¬¬
Gadfly #4 Gadfly
#1 nah! Que va!
#7 Bravok1 *
Que verguenza ajena dan los fachas....siempre, sin excepción, es la norma. Ya me los veo en el baño zurrandose la sardina porque han visto a su diós fachascal el corrupto analfabeto que no ha dado un palo al agua en su vida.

Esta chusma dejaría sodomizar a toda su familia por un ratito con su amo facha...
devilinside #10 devilinside
No me he leido la noticia. ¿Qué ha pasado, que era ciego y ha recuperado la vista?
#11 MenéameApesta
De todos esos ni uno se ha leído un libro en su vida.
