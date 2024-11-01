Tras centésima oleda de ataques Irán advierte de un golpe aún mayor si enemigo comete otro error

Irán anuncia que llevó a cabo la oleada número 100 de ataques contra agresores, y advierte que dará un golpe aún mayor si el enemigo comete otro error de cálculo contra el país. En un comunicado publicado este miércoles, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGR) de Irán ha declarado que llevó a cabo anoche la ola número 100 de la operación Verdadera Promesa 4. En esta ola operativa, la Fuerza aeroespacial del CGRI atacó objetivos de los enemigos estadounidenses y sionistas desde las costas del Mediterráneo hasta el este de...