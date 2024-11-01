Nuevos ataques cruzados en Oriente Medio pese a la entrada en vigor del alto el fuego acordado entre EEUU e Irán

Tanto Irán como Kuwait han denunciado ataques este miércoles pese al alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. La Compañía Nacional de Petroleo de Irán denunció este miércoles un "cobarde ataque de los enemigos" contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el golfo Pérsico, y Kuwait aseguró que interceptó varios drones a lo largo de la mañana. Horas antes, Donald Trump, ha reivindicado a la noche de este martes como un "gran día para la paz mundial", tras haber negociado un alto el fuego de dos semanas con Irán.
| etiquetas: irán