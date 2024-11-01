edición general
Tras el ataque a Irán: la UE dividida – von der Leyen actúa unilateralmente [DEU]

Apenas se escucha a la UE en el conflicto con Irán. Mientras Madrid lanza advertencias, Berlín, París y Londres se ponen del lado de Washington. Un informe de nuestro corresponsal en Bruselas(..) Una videoconferencia convocada apresuradamente por los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la UE concluyó el domingo por la noche sin ningún resultado tangible. Claramente, las opiniones estaban demasiado divergentes. De un lado estaba España, del otro Alemania, que se ha alineado en gran medida con Israel y Estados Unidos y se niega a distanciarse.

mmlv #2 mmlv
Las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, causaron gran revuelo en Bruselas. Aunque no existía una postura común entre los 27 Estados miembros de la UE y carecía del mandato correspondiente, la política de la CDU adoptó una postura muy contundente. Habló por teléfono con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y le aseguró su "pleno apoyo".

La exministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, ahora eurodiputada por el

Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
No está dividida, el de Madrid no pinta nada, no lo llaman ni para tomar el vermú.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Europa es diversa y meter a todos en el mismo saco es un grave error. Además apoyar un ataque de Israel y EE.UU. a Jordan que se salta el derecho internacional es algo para lo que no está hecha la UE.
joffer #1 joffer
A esta mujer quien la ha votado?
Trifasico #3 Trifasico *
"la UE dividida"
- Los que apoyan una guerra absolutamente ilegal
- Y los que no la apoyan

Con quien creeis que estara von der Leyen ? xD
