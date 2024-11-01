Tras el ataque a Irán: la UE dividida – von der Leyen actúa unilateralmente [DEU]

Apenas se escucha a la UE en el conflicto con Irán. Mientras Madrid lanza advertencias, Berlín, París y Londres se ponen del lado de Washington. Un informe de nuestro corresponsal en Bruselas(..) Una videoconferencia convocada apresuradamente por los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la UE concluyó el domingo por la noche sin ningún resultado tangible. Claramente, las opiniones estaban demasiado divergentes. De un lado estaba España, del otro Alemania, que se ha alineado en gran medida con Israel y Estados Unidos y se niega a distanciarse.