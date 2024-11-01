Transportes dice que la investigación del accidente de Adamuz puede durar un año y que estudiará las vías y trenes en días previos

El Ministerio insiste en que 'todas las hipótesis están abiertas', incluida la de que la rotura de las vías en algunos tramos pudiera haber provocado el descarrilamiento del tren Iryo que después colisionó con el Alvia y que la CIAF también entrará a analizar. También se examinará este segundo tren.
| etiquetas: ministerio , transportes , adamuz , accidente , alvia , iryo
Empiezo a pensar que sospechan que había un objeto/obstáculo/pieza en la vía o algún defecto previo
Si había un obstáculo en la vía, no era evidente