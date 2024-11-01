edición general
Transportes dice que la investigación del accidente de Adamuz puede durar un año y que estudiará las vías y trenes en días previos

Transportes dice que la investigación del accidente de Adamuz puede durar un año y que estudiará las vías y trenes en días previos

El Ministerio insiste en que 'todas las hipótesis están abiertas', incluida la de que la rotura de las vías en algunos tramos pudiera haber provocado el descarrilamiento del tren Iryo que después colisionó con el Alvia y que la CIAF también entrará a analizar. También se examinará este segundo tren.

sotillo #1 sotillo
Normal, aquí todos los implicados, tanto trenes con estructura se juegan mucho y pasará como pasa en los accidentes aéreos
Andreham #2 Andreham
Yo es que soy así to tonto en estas cosas de siensia y tal, pero, ¿cómo se investigan cosas anteriores a un suceso? Osea, físicamente, ¿cómo se investiga algo en el pasado? Si ya ha cambiado su estado y nadie tenía un registro diario, cómo leches lo investigan.
#3 Feliberto
#2 Eso iba a decir, que por fin van a darle uso al Delorean xD
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 los trenes tienen cajas negras y ahi se registra todo.
jonolulu #6 jonolulu *
#2 Grabaciones de radiotelefonía del puesto de mando y maquinistas, inspección del material que ha pasado por allí, registros de cajas negras de trayectos previos, etc...

Empiezo a pensar que sospechan que había un objeto/obstáculo/pieza en la vía o algún defecto previo
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 o alguien puso algo para que descarrilase, tal vez?
cosmonauta #8 cosmonauta
#7 Los primeros vagones no descarrilaron y habían pasado otros trenes antes.

Si había un obstáculo en la vía, no era evidente
jonolulu #9 jonolulu
#8 Un objeto puede ser golpeado en cabeza, ir rebotando y acabar afectando varios ejes más atrás. Por conjeturar con el palillo en la boca... En aeronáutica ha ocurrido que una pieza de otro avión sobre la pista acaba pisada por otro y finalmente rebotads dañando el motor
#5 mr._cortimer
pronto se descubrirá que la subcontrata que tenía que revisar y reparar las vías había contratado a gente sin experiencia en mantenimiento de vías en empresas de trabajo temporal
