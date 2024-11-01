El transporte sanitario de Madrid, en huelga después de que la patronal rechace la subida salarial

Los profesionales a bordo de las ambulancias están llamados a hacer un parón en su actividad los días 4, 5 9 y 10 de diciembre. El objetivo es aumentar la presión sobre la patronal y la Comunidad de Madrid para la negociación de un nuevo convenio colectivo.
| etiquetas: transporte sanitario , madrid , huelga
Como dice Ester Muñoz, eso pasa por gobernar Sánchez.
Si quieres subidas de sueldo te toca pelear contra tu patronal.
No te lo van a regalar.
No te van a pagar más por echar más horas ni por lamerle el culo al Jefe.
Y no, salvo que cobres lo mínimo, tu sueldo no lo dicta el gobierno, lo dicta tu convenio .