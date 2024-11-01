edición general
El transporte sanitario de Madrid, en huelga después de que la patronal rechace la subida salarial

Los profesionales a bordo de las ambulancias están llamados a hacer un parón en su actividad los días 4, 5 9 y 10 de diciembre. El objetivo es aumentar la presión sobre la patronal y la Comunidad de Madrid para la negociación de un nuevo convenio colectivo.

tyrrelco
Pues habrá que apoyar a ese colectivo, nos jugamos mucho
Cehona
Los servicios sanitarios en Madrid, en la UVI
Como dice Ester Muñoz, eso pasa por gobernar Sánchez.
daniMate
Ese es el camino.
Si quieres subidas de sueldo te toca pelear contra tu patronal.
No te lo van a regalar.
No te van a pagar más por echar más horas ni por lamerle el culo al Jefe.
Y no, salvo que cobres lo mínimo, tu sueldo no lo dicta el gobierno, lo dicta tu convenio .
