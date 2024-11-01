Transportar una pieza de 150 Toneladas hace 6000 años. Dolmen de Menga en Antequera | Isaac Moreno Gallo  

La cobija que cubre la cámara del Dolmen de Menga en Antequera tiene un peso estimado de 150 toneladas. Es la piedra más grande jamás trasladada como parte del fenómeno megalítico en Iberia y la segunda más grande de Europa, solo superada por el Gran Menhir Brisé en Francia...
| etiquetas: neolítico , megalítico , dolmen , menga , ingeniería , antequera
Hay pocas cosas peores que retar a alguien en la taberna.
o no? BilbadoAna Botella dixit
es coña, por supuesto .......
Desde luego, se tuvieron que quedar a gusto cuando terminaron el dolmen...
Interesante este también y en teoría niega de la existencia de polipasto y de animales de tiro...