Transportar una pieza de 150 Toneladas hace 6000 años. Dolmen de Menga en Antequera | Isaac Moreno Gallo

Transportar una pieza de 150 Toneladas hace 6000 años. Dolmen de Menga en Antequera | Isaac Moreno Gallo  

La cobija que cubre la cámara del Dolmen de Menga en Antequera tiene un peso estimado de 150 toneladas. Es la piedra más grande jamás trasladada como parte del fenómeno megalítico en Iberia y la segunda más grande de Europa, solo superada por el Gran Menhir Brisé en Francia...

javierchiclana #1 javierchiclana
Un gran fin de semana, tengo que volver pronto... en la misma Antequera hay visitable una cantera romana, varios dólmenes, una alcazaba, una colegiata con una cripta chulísima... muy cerca el Torcal (paraje natural con sorprendentes formaciones rocosas) y el caminito del Rey. Además, mi madre nació en esa comarca. :hug:
#5 Stringerthanks
#1 y Singilia Barba
#6 Stringerthanks
#1 y comprar mantecados de "La Perla"
#3 Albarkas
Es un: "No hay cohone" de libro.
Hay pocas cosas peores que retar a alguien en la taberna.
Deviance #2 Deviance *
A ver, eran de ....... Bilbado Ana Botella dixit o no?
es coña, por supuesto .......
#4 drstrangelove
Una visita impresionante. La recomiendo.

Desde luego, se tuvieron que quedar a gusto cuando terminaron el dolmen...
#7 Jarapa
¿Y la ayuda de los extraterrestres qué, dónde queda?
#8 Hellooooooo
youtu.be/CX7Mb0Gqq60?si=kVPHZ3sZqwQ8s0TK

Interesante este también y en teoría niega de la existencia de polipasto y de animales de tiro...
Catapulta #9 Catapulta
Indico que este autor es fascista. Independientemente de sus conocimientos, que a veces se decantan por reaccionarismo arqueológico, por ejemplo, denegando tartesos.
