publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
17
clics
La transparencia en el Ibex no existe: solo una empresa de las 35 cumple casi los criterios
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
Ninguna firma del selectivo ha establecido criterios públicos para condicionar su inversión publicitaria a la integridad de los medios y plataformas con los que colabora...
|
etiquetas
:
economia
,
empresas
9
2
0
K
116
actualidad
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
"Esta ausencia de diligencia debida implica un riesgo reputacional significativo, ya que pueden estar
financiando
, de forma indirecta,
medios
de comunicación o plataformas
que contribuyen a la desinformación
", dicen.
0
K
20
#3
YSiguesLeyendo
(Timofónica transparente mis cojones!)
0
K
20
#2
Jointhouse_Blues
It' not a bug, it's a feature.
0
K
11
#4
Aokromes
el redactor casi redacta,
La transparencia en el Ibex no existe: solo una empresa de las 35 casi cumple los criterios
0
K
10
#5
Eukherio
Lo de riesgo reputacional es una gilipollez. Mercadona no salió a bolsa, se deja un pastón para que ningún medio grande le saque mierda y que constantemente veamos en "noticias" que allí las condiciones son una maravilla, y que está toda la plantilla que no caga de felicidad. Nunca vi que le afectase.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
