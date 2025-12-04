edición general
La transparencia en el Ibex no existe: solo una empresa de las 35 cumple casi los criterios

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Ninguna firma del selectivo ha establecido criterios públicos para condicionar su inversión publicitaria a la integridad de los medios y plataformas con los que colabora...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Esta ausencia de diligencia debida implica un riesgo reputacional significativo, ya que pueden estar financiando, de forma indirecta, medios de comunicación o plataformas que contribuyen a la desinformación", dicen.
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
(Timofónica transparente mis cojones!)
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
It' not a bug, it's a feature.
Aokromes #4 Aokromes
el redactor casi redacta,

La transparencia en el Ibex no existe: solo una empresa de las 35 casi cumple los criterios
#5 Eukherio
Lo de riesgo reputacional es una gilipollez. Mercadona no salió a bolsa, se deja un pastón para que ningún medio grande le saque mierda y que constantemente veamos en "noticias" que allí las condiciones son una maravilla, y que está toda la plantilla que no caga de felicidad. Nunca vi que le afectase.
