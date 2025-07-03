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El transhumanismo según Peter Thiel: la IA, Marte y la geopolítica
«—¿Preferiría que la especie humana sobreviviera, verdad? —Eh... —Está dudando. —Bueno, no lo sé». Traducimos y comentamos la última entrevista exhaustiva de Peter Thiel.
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