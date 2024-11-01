La 'trampa' de los depósitos al 3% TAE que puede hacerte perder tu dinero : "No funcionan como un plazo fijo"

El problema que tienen estos productos es que "aunque llevan la palabra depósito en el nombre, no funcionan como un depósito a plazo fijo y no encajan con lo que realmente busca quien quiere rentabilizar su dinero sin asumir riesgos", explican desde HelpMyCash, que precisan que, en muchos casos, "ese gancho no corresponde a un depósito a plazo fijo tradicional" sino a productos combinados o vinculados "que mezclan un plazo fijo con un fondo de inversión".