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La 'trampa' de los depósitos al 3% TAE que puede hacerte perder tu dinero : "No funcionan como un plazo fijo"

La 'trampa' de los depósitos al 3% TAE que puede hacerte perder tu dinero : "No funcionan como un plazo fijo"

El problema que tienen estos productos es que "aunque llevan la palabra depósito en el nombre, no funcionan como un depósito a plazo fijo y no encajan con lo que realmente busca quien quiere rentabilizar su dinero sin asumir riesgos", explican desde HelpMyCash, que precisan que, en muchos casos, "ese gancho no corresponde a un depósito a plazo fijo tradicional" sino a productos combinados o vinculados "que mezclan un plazo fijo con un fondo de inversión".

| etiquetas: depósitos , bancos , plazo fijo , estafa , trampa
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3 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
lonnegan #1 lonnegan
Si la información no es clara, es un engaño y se deben tomar medidas al respecto.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
"ese gancho no corresponde a un depósito a plazo fijo tradicional" sino a productos combinados o vinculados "que mezclan un plazo fijo con un fondo de inversión"

Esto es la versión plazo fijo de las subprimes ... te mezclan diversos productos de diferente rentabilidad en uno y te lo venden como el bueno o el deseado.
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taSanás #2 taSanás
Cada vez hay menos rentabilidad en el mercado, tienes que jugártela para ganarle al IPC… te obligan a meter el dinero en el mercado, hasta que vengan las rebajas y pierdas el 30 o el 40…

Luego que si se invierte en vivienda… normal, el que tenga unos ahorros o se los come el banco,’o se los come la bolsa… o van a vivienda

Abres aún podías meterlos en un fondo de pensiones,’pero hasta a eso le quitaron las ventajas…
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menéame