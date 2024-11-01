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La trama del lentisco: una red saqueó bosques protegidos de Tarragona y ganó millones tras vender las plantas en Países Bajos

La trama del lentisco: una red saqueó bosques protegidos de Tarragona y ganó millones tras vender las plantas en Países Bajos

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos han apuntalado la primera pata de la investigación: la “extracción masiva” de lentisco en distintos bosques a lo largo y ancho de la provincia de Tarragona. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs. Se calcula que en solo tres años la trama logró recolectar ilegalmente 991.000 kilogramos de plantas de lentisco.

| etiquetas: lentisco , expolio , bosques , portección , entorno , naturaleza , común
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3 comentarios
6 2 0 K 85 actualidad
Alegremensajero #2 Alegremensajero
Como bien dijo Nigel Powers en Austin Powers 3: "Solo hay dos cosas que no soporto en este mundo: 1 la gente que es intolerante con la gente de otros países y 2 a los putos holandeses."
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#3 luckyy
Seguro que eran otros amantes de la naturaleza que consideran a los ecologistas unos terroristas
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menéame