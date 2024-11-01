La trama del lentisco: una red saqueó bosques protegidos de Tarragona y ganó millones tras vender las plantas en Países Bajos

Los seguimientos y los pinchazos telefónicos han apuntalado la primera pata de la investigación: la “extracción masiva” de lentisco en distintos bosques a lo largo y ancho de la provincia de Tarragona. El grupo actuó en las sierras de Cardó, Llaberia Pàndols-Cavalls y el Boix; el parque natural dels Ports; los espacios de interés natural de Aligars y sierra Fulletera; el Pas de l'Ase; o las montañas de Tivissa y Vandellòs. Se calcula que en solo tres años la trama logró recolectar ilegalmente 991.000 kilogramos de plantas de lentisco.