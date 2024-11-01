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Trabajo prohíbe los despidos objetivos a las empresas que reciban ayudas por la crisis de la guerra de Irán

Trabajo prohíbe los despidos objetivos a las empresas que reciban ayudas por la crisis de la guerra de Irán

El Ministerio de Yolanda Díaz incluye esta medida en el primer paquete anticrisis, y amplía los planes de movilidad sostenibles, a falta de que se confirme al término del Consejo de Ministros.

| etiquetas: irán , despidos
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7 comentarios
11 3 0 K 143 actualidad
FunFrock #3 FunFrock
No contrates, es mi consejo cuando tengas una pequeña empresa.
Las grandes se llevarán el paquete de medidas y como lo tienen subcontratados, las subcontratas haran y desarán, pero las pequeñas empresas sufrirán y no recibirán nada.
No contrates
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#7 Leon_Bocanegra
#3 con no pedir ayudas ya es suficiente. Así puedes despedir sin problemas.
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#1 Suleiman
Esto no pasaría con la derecha...
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues será difícil si dicen que no van a estar en el Consejo de Ministros
www.meneame.net/story/ministros-sumar-niegan-entrar-consejo-ministros-
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Plumboom #2 Plumboom
Vamos, que antes de pedir ayudas, te lo pienses dos veces... o tres!
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#5 jaramero
Lógico, si se trincan mamandurrias es para no despedir a la gente
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#4 luckyy
Normal
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