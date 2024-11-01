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Los ministros de Sumar se niegan a entrar en el Consejo de Ministros por los desacuerdos con el PSOE sobre el plan por la guerra en Irán

Los ministros de Sumar se niegan a entrar en el Consejo de Ministros por los desacuerdos con el PSOE sobre el plan por la guerra en Irán

Los ministros de Sumar se han negado a entrar en la reunión porque el PSOE no incluye las medidas sobre los alquileres en el decreto y medidas de control de márgenes empresariales, según indicaron fuentes de esta formación.

| etiquetas: sumar , psoe , irán , alquileres , vivienda
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7 comentarios
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angelitoMagno #6 angelitoMagno
El PSOE debería aceptar las propuestas de sumar, presentar el decreto, que el parlamento lo rechace y preguntarles a Sumar ¿y ahora que?
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Lupus #1 Lupus
Madre mia, nos va a comer PPOX en las próximas elecciones mientras los mongolos estos siguen discutiendo del sexo de los ángeles.
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pedrario #2 pedrario
Pero no a dejar de cobrar esas horas.
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#3 CuiProdestHocBellum
Los "Todo o Nada" nunca le han salido bien a la izquierda.
Esto solo ayuda a PP-VOX. Lo recordaré las próximas elecciones.
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pedrario #4 pedrario
#3 Esto ayuda al PSOE, que ya está demostrando capacidad para fagocitar a sus rivales porque, total, al final tragan, igual que tragaran con esto. No van a hacer nada que perjudique de verdad al gobierno porque pierden las paguitas, aguantarán hasta el final y convocatoria normal de elecciones.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 No son paguitas, son sueldos, como los que cobran el restos de diputados.
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pedrario #7 pedrario
#5 Nah, lo siento, soy muy podemita (versión 1.0, cuando se usaba el término casta) en lo que respecta a la retribuciones de sus señorías.

Cuando tengan que cumplir horarios, presencialidad, justificar gastos, dejar de tener enchufados de confianza y demases, me plantearé decir que se asemejan a una actividad que no sea inmerecida.
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menéame