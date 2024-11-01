Los ministros de Sumar se niegan a entrar en el Consejo de Ministros por los desacuerdos con el PSOE sobre el plan por la guerra en Irán

Los ministros de Sumar se han negado a entrar en la reunión porque el PSOE no incluye las medidas sobre los alquileres en el decreto y medidas de control de márgenes empresariales, según indicaron fuentes de esta formación.
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Esto solo ayuda a PP-VOX. Lo recordaré las próximas elecciones.
Cuando tengan que cumplir horarios, presencialidad, justificar gastos, dejar de tener enchufados de confianza y demases, me plantearé decir que se asemejan a una actividad que no sea inmerecida.